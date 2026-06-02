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Netflix का मुफ्त सब्सक्रिप्शन पाने का मौका, Flipkart Plus यूजर्स के लिए बड़ा ऑफर

Flipkart Netflix Offer: ऑफर के लिए किए गए ऑर्डर्स Flipkart, Flipkart Minutes और Flipkart Grocery के जरिए किए जा सकते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 2, 2026 7:45:29 PM IST

Flipkart से मुफ़्त Netflix
Flipkart से मुफ़्त Netflix


Free Netflix from Flipkart: ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अपने Plus मेंबर्स के लिए नए रिवॉर्ड्स की टेस्टिंग कर रही है. कंपनी चुनिंदा यूजर्स को फ्री ‘Netflix Mobile Subscription’ देने की तैयारी में है. कुछ यूजर्स को ऐप में ‘Join Waitlist’ विकल्प भी दिखाई दे रहा है.

इस ऑफर का लाभ पाने के लिए यूजर्स को एक ही महीने में कम से कम 4 ऑर्डर करने होंगे. हर ऑर्डर की न्यूनतम कीमत 299 रुपये होनी चाहिए. यदि सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो यूजर को एक महीने का फ्री नेटफ्लिक्स मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिल सकता है.

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किन ऑर्डर्स को मिलेगा काउंट?

ऑफर के लिए किए गए ऑर्डर्स Flipkart, Flipkart Minutes और Flipkart Grocery के जरिए किए जा सकते हैं. हालांकि, कैंसल या रिटर्न किए गए ऑर्डर्स इस गिनती में शामिल नहीं होंगे. केवल सफल और वैध खरीदारी ही ऑफर के लिए योग्य मानी जाएगी.

Netflix Mobile प्लान में क्या मिलेगा?

फ्री मिलने वाला Netflix Mobile प्लान केवल मोबाइल डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसमें एक समय पर एक ही मोबाइल फोन पर कंटेंट देखा जा सकेगा. यूजर्स को स्टैंडर्ड वीडियो क्वालिटी मिलेगी, लेकिन टीवी या अन्य बड़े स्क्रीन डिवाइस पर यह प्लान सपोर्ट नहीं करेगा.

अभी सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं

रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑफर फिलहाल सीमित यूजर्स के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है. कुछ लोगों को ऑफर से जुड़ा बैनर दिख रहा है, जबकि कुछ को वेटलिस्ट जॉइन करने का विकल्प मिल रहा है. कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह सुविधा सभी Flipkart Plus मेंबर्स के लिए कब उपलब्ध होगी. फिलहाल योग्य यूजर्स को ऐप में मिलने वाले नोटिफिकेशन और ऑफर सेक्शन पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है.

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Tags: Flipkart Netflix Offerflipkart offerFree Netflix from Flipkartfree Netflix on FlipkartHow to get free Netflix subscription
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