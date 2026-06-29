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Flipkart GOAT Sale 2026 का ऐलान, इस तारीख से शुरू हो रही सेल, फोन से टीवी तक पर मिलेगी बंपर छूट

Flipkart GOAT Sale 2026: फ्लिपकार्ट गोट सेल 2026 की शुरुआत जल्द होने वाली है. इस सेल में स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, फैशन और अन्य प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे. चुनिंदा बैंक कार्ड से 10% तक इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 29, 2026 4:01:51 PM IST

Flipkart GOAT Sale 2026
Flipkart GOAT Sale 2026


Flipkart GOAT Sale 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर या घर के लिए कोई दूसरा सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अभी कुछ दिन इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट 4 जुलाई से अपनी GOAT Sale 2026 शुरू करने जा रही है. इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, फैशन, फर्नीचर और कई अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट मिलेंगे. वहीं Plus और Black मेंबर्स को सेल का एक्सेस 24 घंटे पहले दिया जाएगा.

 हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर मिलेंगे ऑफर्स

फ्लिपकार्ट ने GOAT Sale 2026 के लिए माइक्रोसाइट लाइव कर दी है. इससे पता चलता है कि सेल में कई लोकप्रिय स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, कूलर, ब्लूटूथ स्पीकर, गद्दे, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फर्नीचर पर अच्छी छूट मिलेगी. इसके अलावा टू-व्हीलर खरीदने वालों के लिए भी खास ऑफर्स उपलब्ध होंगे. यानी कम कीमत से लेकर प्रीमियम प्रोडक्ट्स तक, लगभग हर कैटेगरी में बचत का मौका मिलेगा.

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 बैंक ऑफर्स से होगी ज्यादा बचत

फ्लिपकार्ट ने इस सेल के लिए ICICI Bank, BOBCARD और HSBC के साथ साझेदारी की है. इन बैंकों के कार्ड या अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 10 प्रतिशत तक का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. फिलहाल अन्य बैंक ऑफर्स और कैशबैक की जानकारी सामने नहीं आई है. सेल शुरू होने से पहले कंपनी कुछ और डील्स का खुलासा कर सकती है.

 Amazon Prime Day Sale भी होगी साथ

फ्लिपकार्ट की सेल के साथ ही अमेजन भी 4 जुलाई से Prime Day Sale शुरू करेगा, जो 6 जुलाई तक चलेगी. इस सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन्स समेत कई प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है. कंपनी ने Prime मेंबरशिप की कीमत भी सीमित समय के लिए कम कर दी है, जिससे ग्राहक कम कीमत में सदस्यता लेकर सेल का फायदा उठा सकते हैं.

Tags: Amazon Prime Day vs Flipkart GOAT SaleFlipkart GOAT SaleFlipkart GOAT Sale 2026Flipkart GOAT Sale 2026 date
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