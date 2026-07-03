Flipkart GOAT Sale 2026: कल से Flipkart पर स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप पर मिलेंगे तगड़े डिस्काउंट; No Cost EMI के साथ खरीदारी का सुनहरा मौका

Flipkart GOAT Sale 2026: ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अपनी GOAT Sale की शुरुआत 4 जुलाई 2026 से करने जा रही है. इस सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, होम अप्लायंसेस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर्स दिए जाएंगे. खास बात यह है कि VIP, Gold और Black मेंबर्स को आम ग्राहकों से 24 घंटे पहले सेल का एक्सेस मिलेगा.

फ्लिपकार्ट ने अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए सेल शुरू होने से एक दिन पहले ही खरीदारी का मौका दिया है. इससे ग्राहक उन लोकप्रिय प्रोडक्ट्स को पहले खरीद सकेंगे, जिनके जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने की संभावना रहती है. अर्ली एक्सेस का फायदा उठाकर यूजर्स बेहतर डील्स और सीमित स्टॉक वाले प्रोडक्ट्स आसानी से खरीद पाएंगे.

इलेक्ट्रॉनिक्स पर मिलेंगे बड़े ऑफर्स

GOAT Sale के दौरान स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेस जैसी कई कैटेगरी में भारी छूट मिलने की उम्मीद है. कंपनी के अनुसार कई प्रीमियम डिवाइस पर आकर्षक डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स का लाभ भी मिलेगा.

iPhone 17 Pro Max पर ₹12,000 तक की छूट

Flipkart GOAT Sale के दौरान iPhone 17 Pro Max (512GB) पर ₹12,000 तक का सीधा डिस्काउंट मिलेगा.

लॉन्च कीमत: ₹1,69,900

सेल कीमत: ₹1,57,900

कुल छूट: ₹12,000

ऑफर्स के बाद प्रभावी कीमत: ₹1,54,900



इसके अलावा इस मॉडल पर 6 महीने तक की No Cost EMI का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.

iPhone 17 Pro भी सस्ता मिलेगा

iPhone 17 Pro (256GB) पर भी ग्राहकों को शानदार बचत का मौका मिलेगा.

लॉन्च कीमत: ₹1,34,900

सेल कीमत: ₹1,22,900

सीधा डिस्काउंट: ₹12,000

ऑफर्स के बाद प्रभावी कीमत: ₹1,19,900

इस फोन पर भी No Cost EMI की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

बैंक ऑफर्स से मिलेगा अतिरिक्त फायदा

Flipkart GOAT Sale के दौरान कई प्रमुख बैंकों के कार्ड पर अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा.

SBI Credit Card पर ₹3,000 तक की छूट

Axis Bank Credit Card पर ₹3,000 तक की छूट

ICICI Bank Credit Card पर ₹3,000 तक की छूट

Flipkart Axis Bank Card पर ₹12,000 तक का कैशबैक और डिस्काउंट

Flipkart SBI Card पर ₹10,000 तक का लाभ

Paytm UPI से भुगतान करने पर कैशबैक ऑफर



एक्सचेंज ऑफर भी रहेगा शानदार ( Flipkart GOAT Sale Exchange Offer)

अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं, तो ₹68,300 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है. वहीं, डिवाइस की कंडीशन के आधार पर ₹5,000 तक का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी दिया जाएगा.

अन्य iPhone मॉडल्स पर भी ऑफर्स

फ्लिपकार्ट के GOAT Sale में कई अन्य Apple डिवाइस पर भी आकर्षक डील्स मिलेंगी. इनमें iPhone 17, iPhone 16, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं. हालांकि, अंतिम कीमत बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और अन्य प्रमोशनल बेनिफिट्स के बाद तय होगी.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. सारी जानकारी मीडिया रिपोर्टस पर आधारित है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.