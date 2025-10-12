Flipkart की दिवाली सेल में Nothing Phone 3 का बवाल! ऑर्डर कैंसिलेशन और डिले डिलीवरी से ग्राहक नाराज
Nothing Phone 3 को लेकर मचा है सबसे बड़ा हंगामा. फोन को ₹79,999 से घटाकर ₹39,999 में बेचा जा रहा था- यानी लगभग आधी कीमत पर! लेकिन जितनी तेजी से लोगों ने ऑर्डर किए, उतनी ही जल्दी कई ऑर्डर रद्द (cancel) भी कर दिए गए.

By: Renu chouhan | Published: October 12, 2025 3:00:00 PM IST

Flipkart की Diwali Sale इस बार भी जबरदस्त ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ शुरू हुई. स्मार्टफोन्स और गैजेट्स पर भारी छूट मिल रही है. इसी बीच Nothing Phone 3 को लेकर मचा है सबसे बड़ा हंगामा. फोन को ₹79,999 से घटाकर ₹39,999 में बेचा जा रहा था- यानी लगभग आधी कीमत पर! लेकिन जितनी तेजी से लोगों ने ऑर्डर किए, उतनी ही जल्दी कई ऑर्डर रद्द (cancel) भी कर दिए गए.

Nothing Phone 3 डील बनी सिरदर्द
सेल शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया (X / Twitter) पर शिकायतों की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने बताया कि उनके कंफर्म ऑर्डर बिना किसी कारण कैंसिल कर दिए गए. टेक टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उनका Nothing Phone 3 ऑर्डर (₹26,000 में) Flipkart ने “incorrectly listed price” बताकर रद्द कर दिया. उन्हें ₹23,956 का रिफंड और 50 रिवॉर्ड कॉइन मिले, लेकिन उन्होंने कहा- “जिन्हें Flipkart Minutes के जरिए फोन मिल गया, वो वाकई lucky हैं.”

डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स में भारी गड़बड़ी
कई ग्राहकों ने डिलीवरी डिले और पिकअप फेल्योर की शिकायतें भी दर्ज कीं. एक यूजर ने लिखा कि उसकी डिलीवरी 8 बार फेल हुई, और उसका ऑर्डर हब पर एक हफ्ते से फंसा पड़ा है. डिलीवरी डेट भी बार-बार आगे बढ़ाई जा रही है. एक अन्य ग्राहक ने तो नाराज होकर लिखा- “अब कभी Flipkart से ऑर्डर नहीं करूंगा.” ये हालात पिछले महीने iPhone 16 की Dussehra Sale की तरह लग रहे हैं, जहां कई ग्राहकों को फोन की डिलीवरी नहीं मिली थी. लगता है Flipkart फिर उसी गलती को दोहरा रहा है.

कुछ ग्राहकों की लगी लॉटरी
हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें Flipkart Minutes के जरिए फोन मिला और वो अब बेहद खुश हैं. उन्होंने Nothing Phone 3 मार्केट प्राइस से बहुत सस्ते में खरीदा और बिना किसी समस्या के डिलीवरी भी मिली. यानी, जहां एक तरफ कई यूजर्स गुस्से में हैं, वहीं कुछ “लकी बायर्स” इस सेल का पूरा मजा ले रहे हैं.

Flipkart की बड़ी चुनौती
स्पष्ट है कि अत्यधिक ऑर्डर और सीमित स्टॉक के कारण Flipkart की डिलीवरी सिस्टम पर भारी दबाव है. अगर कंपनी इन समस्याओं को जल्दी नहीं सुलझाती, तो उसकी विश्वसनीयता (trust) पर असर पड़ सकता है- खासकर फेस्टिव सीजन में.

