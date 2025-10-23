Home > टेक - ऑटो > Flipkart Diwali Sale का आखिरी मौका! सिर्फ कल तक मिलेंगे इतने सस्ते फोन – Samsung, Vivo, Realme पर बंपर ऑफर

Flipkart Diwali Sale का आखिरी मौका! सिर्फ कल तक मिलेंगे इतने सस्ते फोन – Samsung, Vivo, Realme पर बंपर ऑफर

अगर आप सस्ते दामों में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये आखिरी मौका है. इस सेल में Samsung, Vivo, Nothing, और Realme जैसे ब्रांड्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.

By: Renu chouhan | Published: October 23, 2025 11:18:17 PM IST

Flipkart Diwali Sale का आखिरी मौका! सिर्फ कल तक मिलेंगे इतने सस्ते फोन – Samsung, Vivo, Realme पर बंपर ऑफर

फ्लिपकार्ट की Big Bang Diwali Sale, जो 11 अक्टूबर से शुरू हुई थी, अब अपने आखिरी दिन पर पहुंच गई है. अगर आप सस्ते दामों में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये आखिरी मौका है. इस सेल में Samsung, Vivo, Nothing, और Realme जैसे ब्रांड्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं, कौन-कौन से स्मार्टफोन्स पर मिल रहे हैं सबसे धमाकेदार ऑफर्स…

Samsung Galaxy S24 FE – ₹30,000 तक की छूट!
Samsung का पॉपुलर मॉडल Galaxy S24 FE इस सेल में ₹59,999 की जगह सिर्फ ₹29,999 में मिल रहा है. यानी कि सीधा ₹30,000 की बचत! साथ ही, 5% कैशबैक का ऑफर भी दिया जा रहा है.

You Might Be Interested In

– 6.7-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट)
– Exynos 2400e प्रोसेसर, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज
– 4,700mAh बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग
– ट्रिपल रियर कैमरा (50MP + 12MP + 5MP) और 10MP सेल्फी कैमरा

अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन कम बजट में चाहते हैं, तो ये डील मिस नहीं करनी चाहिए.

Vivo V50e 5G – अब सिर्फ ₹24,649 में
Vivo का यह मिड-रेंज स्मार्टफोन, जो पहले ₹33,999 का था, अब ₹24,649 में मिल रहा है. अगर आप बैंक ऑफर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी कीमत घटकर ₹23,416 तक जा सकती है.

– 6.77-इंच FHD+ डिस्प्ले
– MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर
– 8GB RAM और 256GB स्टोरेज
– 5,600mAh बैटरी, 44W फास्ट चार्जिंग

ये फोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप दोनों चाहते हैं.

Nothing Phone (3a) – स्टाइलिश डिजाइन, अब ₹21,999 में
Nothing का नया Phone (3a) अब ₹3,000 सस्ता मिल रहा है. इसकी शुरुआती कीमत ₹24,999 थी, लेकिन अब इसे ₹21,999 में खरीदा जा सकता है (बैंक ऑफर के साथ).

– 50MP कैमरा
– 5,000mAh बैटरी
– स्टाइलिश ट्रांसपेरेंट डिजाइन

अगर आप एक यूनिक लुक और क्लीन इंटरफेस वाला फोन चाहते हैं, तो ये बेस्ट चॉइस है.

Realme 15 Pro – पावरफुल फीचर्स, सिर्फ ₹28,999 में
Realme 15 Pro इस सेल में सिर्फ ₹28,999 में उपलब्ध है. इस फोन में दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ बड़ी बैटरी और शानदार डिस्प्ले मिलता है.

– 6.8-इंच AMOLED डिस्प्ले
– Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर
– 12GB RAM और 256GB स्टोरेज
– 50MP डुअल कैमरा सेटअप
– 7,000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

यह फोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए परफेक्ट है.

न चूकें ये आखिरी मौका
फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल कल यानी 17 अक्टूबर को खत्म हो रही है. इसलिए अगर आप बजट में नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आज ही Flipkart App या Website पर जाकर अपनी पसंद का फोन चुन लें.

Tags: Diwali Sale 2025Flipkartsamsung
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025

क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत...

October 23, 2025

जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?

October 23, 2025

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025

रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा...

October 23, 2025
Flipkart Diwali Sale का आखिरी मौका! सिर्फ कल तक मिलेंगे इतने सस्ते फोन – Samsung, Vivo, Realme पर बंपर ऑफर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Flipkart Diwali Sale का आखिरी मौका! सिर्फ कल तक मिलेंगे इतने सस्ते फोन – Samsung, Vivo, Realme पर बंपर ऑफर
Flipkart Diwali Sale का आखिरी मौका! सिर्फ कल तक मिलेंगे इतने सस्ते फोन – Samsung, Vivo, Realme पर बंपर ऑफर
Flipkart Diwali Sale का आखिरी मौका! सिर्फ कल तक मिलेंगे इतने सस्ते फोन – Samsung, Vivo, Realme पर बंपर ऑफर
Flipkart Diwali Sale का आखिरी मौका! सिर्फ कल तक मिलेंगे इतने सस्ते फोन – Samsung, Vivo, Realme पर बंपर ऑफर