Flipkart Diwali Dhamaka Sale: 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहे ये 8 Smartphones, यहां देखें List

दिवाली के मौके पर ई-कॉमर्स दिग्गज Flipkart ने अपनी Diwali Dhamaka Sale की शुरुआत कर दी है. इस फेस्टिव सेल में कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है. अगर आप नया मोबाइल खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह सही समय है क्योंकि फ्लिपकार्ट पर अब 5G स्मार्टफोन्स की कीमतें ₹9,000 से शुरू हो रही हैं. इस सेल में सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला और पोको जैसे बड़े ब्रांड्स के फोन्स पर कम से कम 19% का डिस्काउंट दिया जा रहा है.

सैमसंग स्मार्टफोन पर सबसे बड़ा ऑफर

सैमसंग के यूजर्स के लिए यह सेल किसी तोहफे से कम नहीं है. Samsung Galaxy S24 5G (128GB) अब ₹74,999 की जगह सिर्फ ₹39,999 में उपलब्ध है. इसमें Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 4000mAh की बैटरी दी गई है. इसके अलावा, Samsung Galaxy S24 FE 5G (128GB) को भी 50% की छूट के साथ ₹29,999 में खरीदा जा सकता है. दोनों फोन्स में प्रीमियम लुक और शानदार परफॉर्मेंस मिलती है, जो यूजर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देती है.

Vivo के 5G फोन्स पर जबरदस्त डील्स

Vivo कंपनी ने भी अपने पॉपुलर मॉडल्स पर बड़ी छूट दी है. Vivo T4x 5G (128GB) अब ₹13,499 में मिल रहा है, जबकि इसकी असली कीमत ₹17,999 थी. वहीं Vivo T4 Lite 5G (128GB) को ₹14,999 की जगह ₹10,999 में खरीदा जा सकता है. इन दोनों फोन्स में Dimensity सीरीज के 5G प्रोसेसर और 50MP कैमरा दिए गए हैं, जो इस प्राइस रेंज में बेहद पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं.

बजट फ्रेंडली Poco और Oppo स्मार्टफोन्स

अगर आपका बजट ₹10,000 के अंदर है, तो Poco M7 5G (128GB) आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह फोन ₹12,999 की जगह सिर्फ ₹8,499 में मिल रहा है. वहीं Oppo K13x 5G (128GB) ₹16,999 से घटकर अब ₹12,999 में खरीदा जा सकता है. इन दोनों ही डिवाइसेज में लंबी बैटरी लाइफ, स्टाइलिश डिजाइन और लेटेस्ट 5G सपोर्ट दिया गया है, जो इस प्राइस पर शानदार वैल्यू फॉर मनी हैं.

प्रीमियम यूजर्स के लिए Motorola Edge 60 Pro का ऑफर

जो यूजर्स एक हाई-एंड स्मार्टफोन की तलाश में हैं, उनके लिए Motorola Edge 60 Pro (256GB) एक शानदार विकल्प है. यह फोन Dimensity 8350 प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है. इसकी कीमत ₹36,999 से घटकर अब सिर्फ ₹26,999 कर दी गई है, जिससे यह मिड-रेंज सेगमेंट में एक प्रीमियम अनुभव देता है.

त्योहारों के लिए सही समय पर सही मौका

Flipkart की यह दिवाली सेल सिर्फ छूट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट और ईएमआई ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं. इससे ग्राहक अपने पुराने फोन को एक्सचेंज कर नई डिवाइस पर अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. चाहे आप बजट स्मार्टफोन लेना चाहें या फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, यह सेल हर तरह के यूजर के लिए एक बेहतरीन मौका है.