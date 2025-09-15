इतनी बड़ी छूट पहली बार! Flipkart Big Billion Days सेल में iPhone 16 Pro मिलेगा सिर्फ ₹69,999 में, iPhone 17 से भी सस्ता

Flipkart BBD Sale: भारत में जब भी फ्लिपकार्ट अपनी बिग बिलियन डेज सेल का ऐलान करता है, तो ग्राहकों को सबसे ज्यादा इंतजार iPhone डील्स का होता है. इस साल भी कंपनी ने धमाकेदार ऑफर्स का ऐलान कर दिया है. सेल 23 सितंबर 2025 से शुरू होगी और इसमें iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 और iPhone 14 पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि नया iPhone 17 मार्केट में मौजूद होने के बावजूद iPhone 16 Pro को इतनी बड़ी छूट के साथ बेचा जाएगा कि यह मॉडल iPhone 17 से भी सस्ता हो जाएगा.

iPhone 16 Pro अब iPhone 17 से भी सस्ता

Apple का iPhone 16 Pro लॉन्च के समय ₹1,19,900 का था, जो फिलहाल फ्लिपकार्ट पर ₹1,12,900 में लिस्टेड है. लेकिन बिग बिलियन डेज सेल के दौरान इसकी कीमत सिर्फ ₹69,999 हो जाएगी. यानी यह प्राइस कट करीब ₹50,000 का होगा. तुलना करें तो iPhone 17 की कीमत अभी ₹82,900 है. इसका मतलब है कि iPhone 16 Pro, जो हाई-टियर मॉडल है, अब iPhone 17 से भी कम दाम में खरीदा जा सकेगा. यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए शानदार मौका है जो लेटेस्ट फीचर्स वाला प्रीमियम iPhone चाहते हैं लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते.

iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट

iPhone 16 Pro Max, जिसे लॉन्च के समय ₹1,44,900 में पेश किया गया था, अब सेल में सिर्फ ₹89,999 में मिलेगा. मौजूदा कीमत ₹1,39,900 होने के बावजूद यह कटौती लगभग ₹50,000 की है. ऐसे में जो यूजर्स बड़ा डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी के साथ प्रीमियम iPhone लेना चाहते हैं, उनके लिए यह डील बेस्ट साबित हो सकती है.

iPhone 16 और iPhone 14 की कीमत

अगर आप मिड-रेंज iPhone खरीदना चाहते हैं तो iPhone 16 और iPhone 14 आपके लिए बेहतर ऑप्शन होंगे. iPhone 16, जिसकी लॉन्च प्राइस ₹79,900 थी और मौजूदा लिस्टिंग ₹76,900 है, अब सिर्फ ₹51,999 में उपलब्ध होगा. वहीं iPhone 14, जिसे ₹69,900 में लॉन्च किया गया था और फिलहाल ₹59,900 में बिक रहा है, सेल के दौरान केवल ₹39,999 में मिलेगा. यह डील उन लोगों के लिए खास है जो पहली बार iPhone यूज करना चाहते हैं.

कब से शुरू होगी सेल और कितनी देर तक रहेंगी डील्स?

Flipkart Big Billion Days सेल 23 सितंबर से शुरू होगी. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि iPhone पर मिलने वाले ये ऑफर्स “स्टॉक उपलब्ध रहने तक” ही रहेंगे. पिछले सालों का अनुभव बताता है कि ऐसे ऑफर्स अक्सर सेल शुरू होने के कुछ घंटों के भीतर ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. इसलिए अगर आप नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं तो अलर्ट रहना बेहद जरूरी है.

डिस्काउंट कैसे मिल रहा है?

फ्लिपकार्ट ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इन iPhones पर मिलने वाला डिस्काउंट किस तरह से काम करेगा. यह कीमत बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डिस्काउंट और डायरेक्ट प्राइस कट का कॉम्बिनेशन हो सकती है. लेकिन चाहे जो भी मैकेनिज्म हो, ग्राहकों के लिए अहम यह है कि उन्हें iPhone 16 Pro जैसा प्रीमियम फोन ₹70,000 से कम में मिल रहा है.