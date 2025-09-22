अब Flipkart से ऑर्डर करें Royal Enfield Hunter 350, मिलेगी 22,000 रुपये तक की छूट
अब Flipkart से ऑर्डर करें Royal Enfield Hunter 350, मिलेगी 22,000 रुपये तक की छूट

Royal Enfield Hunter 350 अब पहले से भी ज्यादा किफायती कीमत पर उपलब्ध होगी. इस पर न केवल 22,000 रुपये तक की छूट मिलेगी बल्कि GST 2.0 के तहत और भी ज्यादा फायदा मिलेगा.

By: Renu chouhan | Published: September 22, 2025 6:36:05 AM IST

अब Flipkart से ऑर्डर करें Royal Enfield Hunter 350, मिलेगी 22,000 रुपये तक की छूट

फ्लिपकार्ट की Big Billion Days Sale 2025 इस बार ग्राहकों के लिए बेहद खास होने वाली है. जहां आमतौर पर इस सेल में मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर छूट मिलती थी, वहीं इस बार बाइक पर भी शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं. खासकर युवाओं की पसंद Royal Enfield Hunter 350 अब पहले से भी ज्यादा किफायती कीमत पर उपलब्ध होगी. इस पर न केवल 22,000 रुपये तक की छूट मिलेगी बल्कि GST 2.0 के तहत और भी ज्यादा फायदा मिलेगा.

Royal Enfield Hunter 350 की नई कीमत
– इसके बेस फैक्ट्री वेरिएंट की नई कीमत ₹1,37,640 रुपये हो गई है.
– Dapper और Rio वेरिएंट्स अब ₹1,62,292 रुपये में मिलेंगे.
– वहीं टॉप वेरिएंट्स जैसे Rebel, London और Tokyo एडिशन की कीमत ₹1,66,883 रुपये के आसपास होगी.

सेल के दौरान ऑफर और शहर
Flipkart की Big Billion Days सेल में ग्राहक Hunter 350 को ऑनलाइन बुक कर पाएंगे और डिलीवरी का जिम्मा Royal Enfield के अधिकृत डीलर्स के पास होगा. शुरुआती चरण में यह सुविधा बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में उपलब्ध होगी. इसके साथ ही ग्राहकों को फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शन और आसान EMI का विकल्प भी मिलेगा.

इंजन और परफॉर्मेंस
Royal Enfield Hunter 350 में 349cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड J-सीरीज इंजन दिया गया है. यह इंजन 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिपर और असिस्ट क्लच भी है, जिससे राइड और भी स्मूद हो जाती है. यह बाइक शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर हाईवे पर लंबी राइड्स तक हर जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है. इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज 36.2 किमी/लीटर है, जबकि रियल-वर्ल्ड कंडीशंस में यह लगभग 35 किमी/लीटर का माइलेज देती है. इसके अलावा, इसमें 13 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक है, जो लंबी यात्राओं के लिए इसे आदर्श बनाता है.

डिजाइन और फीचर्स
Hunter 350 का रेट्रो-मेट्रो डिजाइन युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है. इसका गोल हेडलैंप, कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन और स्टाइलिश टैंक इसे प्रीमियम लुक देते हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED टेललाइट, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ ABS मिलता है. बाइक की सीट हाइट 800 मिमी और वजन 181 किलोग्राम है, जिससे इसे नए और अनुभवी दोनों राइडर्स आसानी से चला सकते हैं. सस्पेंशन के लिए इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स दिए गए हैं.

Flipkart पर ऑनलाइन बुकिंग
ग्राहक Flipkart पर जाकर Hunter 350 की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग के बाद डिलीवरी और आफ्टर-सेल्स सर्विस की जिम्मेदारी Royal Enfield के अधिकृत डीलर्स के पास रहेगी. कंपनी आने वाले समय में इस सुविधा को और भी शहरों तक विस्तार देने की योजना बना रही है. हालांकि, Flipkart Big Billion Days सेल के दौरान Hunter 350 पर मिलने वाले कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स की जानकारी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है.

अब Flipkart से ऑर्डर करें Royal Enfield Hunter 350, मिलेगी 22,000 रुपये तक की छूट

