Home > टेक - ऑटो > Flipkart Big Billion Days 2025: Google Pixel 9 मिलेगा आधी कीमत पर! iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट

Flipkart Big Billion Days 2025: Google Pixel 9 मिलेगा आधी कीमत पर! iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट

Flipkart Big Billion Days 2025: फ्लिपकार्ट साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days 2025 लेकर आ रहा है. यह सेल 23 सितंबर से शुरू होगी और इसमें स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त ऑफर्स मिलने वाले हैं. खासतौर पर Google Pixel सीरीज पर इतनी बड़ी छूट मिल रही है कि ग्राहक चौंक जाएंगे.

Published By: Renu chouhan
Published: September 11, 2025 15:00:57 IST

Flipkart Big Billion Days 2025: Google Pixel 9 मिलेगा आधी कीमत पर! iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट

Flipkart Big Billion Days 2025: फ्लिपकार्ट साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days 2025 लेकर आ रहा है. यह सेल 23 सितंबर से शुरू होगी और इसमें स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त ऑफर्स मिलने वाले हैं. खासतौर पर Google Pixel सीरीज पर इतनी बड़ी छूट मिल रही है कि ग्राहक चौंक जाएंगे.

Google Pixel 9 पर ₹45,000 की छूट
अगर आप लंबे समय से Google Pixel 9 खरीदने का सोच रहे थे तो यह सही मौका है. पिछले साल अगस्त में लॉन्च हुआ Pixel 9, जिसकी कीमत ₹79,999 थी, अब सिर्फ ₹34,999 में मिलेगा. इसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है और यह Google के कस्टम Tensor G4 प्रोसेसर पर चलता है. अभी इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पर ₹64,999 है, लेकिन Big Billion Days सेल में यह लगभग आधे दाम में उपलब्ध होगा.

Pixel 9 Pro XL पर धमाकेदार ऑफर
Pixel 9 सीरीज का बड़ा मॉडल Pixel 9 Pro XL भी इस बार सेल में बेहद सस्ता होगा. यह स्मार्टफोन लॉन्च के समय ₹1,39,999 का था, लेकिन अब इसका दाम घटकर ₹84,999 रह जाएगा. यानी करीब ₹55,999 की बचत. इसमें 6.8-इंच LTPO OLED डिस्प्ले और 5,060mAh बैटरी मिलती है.

Pixel 10 भी होगा सस्ता
सिर्फ Pixel 9 ही नहीं, बल्कि लेटेस्ट Pixel 10 सीरीज पर भी भारी छूट मिलेगी. Pixel 10 की कीमत सेल में ₹67,999 होगी, जबकि लॉन्चिंग प्राइस ₹79,999 थी. वहीं Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL पर भी हजारों रुपये की बचत होगी.

कब से शुरू होगी सेल?
फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ 22 सितंबर से Flipkart Plus और Black सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव होगी. बाकी ग्राहकों के लिए यह 23 सितंबर से शुरू होगी. इस दौरान Google Pixel के अलावा Apple iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 और Motorola Edge 60 Pro जैसे बड़े ब्रांड्स पर भी भारी छूट देखने को मिलेगी. इसके अलावा बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर्स और Super Coins का फायदा उठाकर ग्राहक और भी बचत कर पाएंगे.

Tags: FlipkartFlipkart Big Billion Days 2025Pixel 10Pixel 9 Pro XL
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Flipkart Big Billion Days 2025: Google Pixel 9 मिलेगा आधी कीमत पर! iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Flipkart Big Billion Days 2025: Google Pixel 9 मिलेगा आधी कीमत पर! iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Flipkart Big Billion Days 2025: Google Pixel 9 मिलेगा आधी कीमत पर! iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट
Flipkart Big Billion Days 2025: Google Pixel 9 मिलेगा आधी कीमत पर! iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट
Flipkart Big Billion Days 2025: Google Pixel 9 मिलेगा आधी कीमत पर! iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट
Flipkart Big Billion Days 2025: Google Pixel 9 मिलेगा आधी कीमत पर! iPhone 16 Pro Max पर भी भारी छूट