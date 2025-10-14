Flipkart Diwali Sale में धूम! बजट से लेकर प्रीमियम तक मिल रहे हैं जबरदस्त टैबलेट्स पर भारी छूट

फेस्टिव सीज़न का वक्त चल रहा है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart ने अपनी Big Bang Diwali Sale शुरू कर दी है. इस दौरान यूज़र्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इस बार टैबलेट्स पर भी जबरदस्त ऑफर उपलब्ध हैं. चाहे आप एक बजट टैबलेट लेना चाहते हों या प्रीमियम डिवाइस, इस सेल में हर कैटेगरी में आपके लिए कुछ खास है.

Redmi Pad 2 – बजट में बेहतरीन परफॉर्मेंस

अगर आपका बजट कम है, तो Redmi Pad 2 इस समय एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है. इसमें 11 इंच का WQXGA डिस्प्ले, 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह टैबलेट MediaTek Helio G100-Ultra प्रोसेसर पर काम करता है, जो रोज़मर्रा के कामों के लिए काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है. साथ ही इसमें 9,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जिससे इसे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती. Flipkart पर इसकी कीमत ₹12,999 रखी गई है, जबकि SBI बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर ₹1,250 की अतिरिक्त छूट मिलती है. यानी यह टैबलेट लगभग ₹11,700 तक में आपका हो सकता है. इस प्राइस में यह डिवाइस स्टूडेंट्स और बेसिक यूज़र्स के लिए बेस्ट चॉइस है.

Oppo Pad SE – सस्ती कीमत में दमदार फीचर्स

Oppo Pad SE उन यूज़र्स के लिए है जो बजट टैबलेट में परफॉर्मेंस और डिजाइन दोनों चाहते हैं. इसमें 10.95 इंच का WUXGA+ डिस्प्ले दिया गया है, जो वीडियो देखने और पढ़ाई के लिए शानदार है. यह टैबलेट MediaTek Helio G100 चिपसेट पर चलता है और इसमें 9,340mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह टैबलेट फिलहाल Flipkart पर ₹10,999 में उपलब्ध है, साथ ही SBI क्रेडिट कार्ड से ₹1,050 का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. जो लोग Wi-Fi Only टैबलेट चाहते हैं और बजट में एक बढ़िया डिवाइस खरीदना चाहते हैं, उनके लिए Oppo का यह मॉडल सही रहेगा.

Xiaomi Pad 7 – मिड-रेंज में पॉवरफुल परफॉर्मर

अगर आप थोड़ा एडवांस टैबलेट चाहते हैं जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और काम — तीनों के लिए बेहतर हो, तो Xiaomi Pad 7 एक शानदार विकल्प है. इस टैबलेट में Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर, 11.17 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, और 8,850mAh की बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 13MP रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा भी मिलता है. यह टैबलेट ₹27,999 की कीमत में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है. इसके साथ Flipkart SBI डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ₹2,500 का ऑफर भी दे रहा है.

OnePlus Pad 3 – प्रीमियम डिजाइन और पावर का संगम

अगर आप प्रीमियम टैबलेट लेना चाहते हैं, तो OnePlus Pad 3 इस Diwali Sale में सबसे चर्चित डिवाइस है. इसमें Snapdragon 8 Elite Mobile Platform प्रोसेसर, 13.2 इंच का LTPS LCD डिस्प्ले, और 12,140mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इस टैबलेट में 13MP रियर कैमरा और 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे वीडियो कॉलिंग और फोटोग्राफी दोनों शानदार होती है. Flipkart पर इसकी कीमत ₹47,999 रखी गई है, जबकि SBI क्रेडिट कार्ड से ₹6,000 तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है.