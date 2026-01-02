Home > टेक - ऑटो > Flipkart- Amazon नहीं, इस साइट पर iPhone 17 में मिल रहा है तगड़ा डिस्काउंट…!

iPhone 17 Discount: iPhone 17 खरीदने वालों के लिए एक ऐसा मौका आया है, जो ऑनलाइन नहीं मिलेगा. ऑफलाइन स्टोर्स पर छूट, बैंक ऑफर और एक्सचेंज मिलकर कीमत को काफी नीचे ला रहे हैं, लेकिन यह फायदा सीमित समय के लिए है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 2, 2026 3:13:39 PM IST

iPhone 17 Discount: अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और iPhone 17 आपकी लिस्ट में है, तो इस समय ऑफलाइन स्टोर से खरीदने पर कुछ पैसे बचाए जा सकते हैं. ये फायदा ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर नहीं, बल्कि चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर मिल रहा है.

भारत में iPhone 17 के 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई थी. लेकिन अभी iNvent नाम के ऑफलाइन स्टोर्स पर इस फोन की कीमत में कमी देखने को मिल रही है. ये स्टोर्स दिल्ली, बेंगलुरु, नोएडा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मौजूद हैं.

बैंक ऑफर की जानकारी

iNvent स्टोर से खरीदारी करने पर सीधे 4,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है. इस कैशबैक के बाद फोन की कीमत 78,900 रुपये रह जाती है. दिल्ली के शाहदरा और जीके (GK) इलाके में खुले नए स्टोर्स पर ये ऑफर खास तौर पर लागू है.

इसके अलावा, अगर आप ICICI या Axis बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से EMI पर पेमेंट करते हैं, तो 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. ऐसे में कीमत घटकर करीब 74,900 रुपये हो जाती है.

पुराने फोन के बदले और सस्ता

अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं, तो इस पर 6,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. सभी छूट जोड़ने के बाद iPhone 17 की कीमत लगभग 68,900 रुपये तक आ सकती है. हालांकि, एक्सचेंज की रकम आपके पुराने फोन के मॉडल और उसकी हालत पर निर्भर करेगी. ये ऑफर स्टॉक रहने तक ही मान्य है.

iPhone 17 के दूसरे विकल्प

अगर आप iPhone 17 के अलावा दूसरे फोन देखना चाहते हैं, तो बाजार में Samsung Galaxy S25, Google Pixel 10, OPPO Find X9 और Vivo X300 जैसे विकल्प मौजूद हैं. ये फोन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आसानी से मिल जाते हैं.

iPhone 17 के मुख्य फीचर्स

डिस्प्ले- फोन में 6.3 इंच की OLED सुपर रेटिना XDR स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इससे स्क्रीन पर स्क्रॉल और वीडियो देखने का अनुभव बेहतर होता है.

प्रोसेसर- इसमें A19 बायोनिक प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम, गेमिंग और एक साथ कई ऐप चलाने में मदद करता है.

कैमरा- फोन के पीछे 48MP का मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है. वहीं, सामने की तरफ 18MP का कैमरा दिया गया है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की जा सकती है.

 

