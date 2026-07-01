Fire-Boltt Smartphone Launch: अब स्मार्टफोन बनाएगी Fire-Boltt कंपनी, जानें कब लॉन्च होंगे नए 5G फोन, क्या होगी कीमत?

Fire-Boltt Smartphone Launch: स्मार्टवॉच और ऑडियो डिवाइस के जरिए भारतीय वियरेबल्स मार्केट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने वाली Fire-Boltt अब स्मार्टफोन सेगमेंट में भी किस्मत आजमाने जा रही है. कंपनी ने ‘Boltt’ नाम से नया मेड-इन-इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च करने का ऐलान किया है. इसके तहत बजट रेंज के 4G और 5G स्मार्टफोन पेश किए जाएंगे, जिनकी बिक्री जल्द ही Flipkart और अन्य मेन रिटेल प्लेटफॉर्म पर शुरू होगी.

कंपनी का कहना है कि स्मार्टफोन कारोबार में कदम रखना उसके विस्तार की रणनीति का अहम हिस्सा है. Fire-Boltt अब खुद को केवल वियरेबल्स ब्रांड तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि एक व्यापक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. कंपनी का दावा है कि सालों के ग्राहक अनुभव और बाजार की समझ के आधार पर नए स्मार्टफोन तैयार किए गए हैं.

भारत में तैयार होंगे फोन

Fire-Boltt के अनुसार, Boltt ब्रांड के सभी स्मार्टफोन भारत में ही बनाए जाएंगे. इन्हें खास तौर पर भारतीय कस्टमरों की जरूरतों और उपयोग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कंपनी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ अपने नए स्मार्टफोन Flipkart के मजबूत नेटवर्क और अन्य मेन रिटेल चैनलों के जरिए देशभर के ग्राहकों तक पहुंचाएगी.

कंपनी जल्द ही ‘Evo’ और ‘Ace’ सीरीज के तहत किफायती 4G और 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी. इन डिवाइस में आकर्षक डिजाइन, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि बजट सेगमेंट के ग्राहकों को बेहतर ऑप्शन मिल सके.

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