बर्तन धोने से लेकर खाना परोसने तक… ये Robot करेगा हर काम आसान; कंपनी ने वीडियो जारी कर दिखाई झलक

Figure 03 Humanoid Robot : अमेरिकी टेक स्टार्टअप Figure AI ने रोजमर्रा के घरेलू कामकाज करने के लिए AI पर बेस्ड नया Figure 03 Humanoid Robot को तैयार किया है. कंपनी ने वीडियो के जरिए इसको अनवील किया है. जल्द ही इस AI रोबोट को लॉन्च भी किया जाएगा.

कंपनी ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है. कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। यह नए मॉडल वाला एआई बेस्ड रोबोट पहले जेनरेशन वाले रोबोट की तुलना में कम कीमत में देखने को मिलेगा.

आसानी से करेगा घरेलू काम

स्टार्टअप फीगर एआई ने अपने इस ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर कहा है कि यह रोजमर्रा के कामों को करने वाला एक ह्यूमनॉइड रोबोट है. इसे घरेलू और दुनिया के काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस एआई बेस्ड रोबोट के जरिए पौधों में पानी देना, कमरा साफ करना, खाना परोसना, बर्तन धोना जैसे कई तरह के कामों को करने कर सकेगा.

कंपनी के इस ह्यूमनॉइड रोबोट में पूरी तरह से दोबारा डिज़ाइन किया है. सेंसरी सूट और हैंड सिस्टम के साथ हाई- फ्रिक्वेंसी विसुओमोटर को कंट्रोल करने के लिए नेक्सट जेनरेशन का विज़न सिस्टम भी दिया गया है. इस सिस्टम के जरिए ये नई जेनरेशन वाला रोबोट पिछली जेनरेशन के ह्यूमनॉइड्स से काम करने में ज्यादा कुशल व कारगर साबित होगा.

इंटीग्रेटेड पाम कैमरे मॉड्यूल से लैस

इस पर फिगर एआई ने कहा है कि यह एक नए तरह के कैमरा आर्किटेक्चर के कारण संभव हो पाया है. इसके जरिए फ्रेम दर को दोगुना की जा सकेगी और लेटेंसी भी एक-चौथाई तक कम होगी. इसके अलावा 60 फिसदी तक वाईड व्यू भी होगा. फीगर एआई ने ये भी कहा कि उनके ह्यूमनॉइड रोबोट में इंटीग्रेटेड पाम कैमरे सेटअप भी दिया गया है.

इसके जरिए से पास की वस्तुओं को पकड़ने और क्लोस रेंज के दृश्यों की प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगा, जिससे छोटी जगहों पर काम करने में भी मदद मिलेगी. फिगर 03 घरों में जटिल और अव्यवस्थित जगहों पर भी बेहतर तरिके से नेविगेट व ऑपरेट हो सकता है. इस एआई रोबोट में दिए गए हर सेंसर तीन ग्राम प्रेशर से लगने वाली फोर्स को भी महसूस कर पता लगा सकता है. इसके अलावा ह्यूमनॉइड पेपरक्लिप जैसी छोटी चीजों को ढूंढ और पता लगा सकेगा.

लोगों से भी सीख सकेगा रोबोट

फिगर 03 ह्यूमनॉइड रोबोट को लोगों के जरिए भी सिखाया जा सकेगा और इसकी गलतियों में सुधार भी किया जा सकेगा. इस एआई रोबोट में इन-हाउस विकसित एआई-पावर्ड सिस्टम हेलिक्स दिया जाएगा. इसके जरिए वास्तविक समय में बिना किसी स्क्रिप्ट का पालन किए कई कार्यों को करने में मदद मिलेगी.

कंपनी ने रोबोट का वीडियो किया जारी

फिगर एआई 03 पहले ओपनएआई के मॉडल पर बेस्ड था, लेकिन कंपनी ने अब अपना एआई-पावर्ड सिस्टम बनाया है, जिसके जरिए ये एआई रोबोटकाम करेगा. कंपनी ने Figure 03 Humanoid Robot का एक डेमो वीडियो भी जारी किया है.

इस वीडियो में इस रोबोट रोजमर्रा के काम करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में देखा गया कि ये रोबोट एक कमरे से कप और एक डिश उठाकर उसे धोने के लिए किचन के सिंक में ले गया है.

खुद हो जाएगा चार्ज

ह्यूमनॉइड रोबोट की लंबाई 5 फीट 8 इंच है और यह 61 किलोग्राम वजनी है. इसके अलावा ह्यूमनॉइड रोबोट फिगर 03 चार्जिंग खत्म होने पर खुद ही वायरलेस स्टैंड पर खड़ा होकर चार्ज हो सकता है. एक बार चार्ज होने पर यह 5 घंटे तक काम कर सकेगा.