FIFA World Cup 2026 जीतने पर 100 लोगों को फ्री मिलेगी Jeep Wrangler, ये होंगी शर्तें, जानें कार के फीचर्स से परफॉर्मेंस की डिटेल

Jeep Wrangler Specifications: FIFA world cup 2026 का मुकाबला चल रहा है. माना जा रहा है कि इस बार का मैच काफी रोमांचक और ऐतिहासिक हो सकता है. ततिहासिक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि, इस बार मैच में जीत पर एक एक नहीं बल्कि, 100 भारी-भरकम इनाम की घोषणा की गई है. जी हां, दरअसल इस बार फीफा विश्व कप 2026 में कार निर्माता कंपनी Jeep ने एक अनोखे और क्रेजी कैंपेन की शुरुआत की है. Jeep ने ऐसा ऐलान किया है कि इस बार फीफा विश्व कप 2026 में जीत होने पर कंपनी की ओर से 100 Jeep Wrangler SUVs बिलकुल मुफ्त में बांटी जाएगी.

यह एसयूवी सकाफी दमदार और महंगी है. जिसमें आपको बेहतरीन और लग्जरी फीचर्स मिलने के साथ ही बेहतरीन परफॉर्मेंस भी मिलती है. हालांकि, इस फ्री एसयूवी को कुछ शर्तें पूरी हो जाने के बाद दिया जाएगा.

क्या हैं Jeep Wrangler पाने की शर्तें?

कंपनी द्वारा Jeep Wrangler मिलने लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. जिसमें से पहली शर्त है कि यह इस गाड़ी की 100 यूनिट्स USA की मेंस नेशनल फुटबॉल टीम को 2026 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतना पर ही मिलेगी. अन्य किसी टीम के जीतने पर यह कार नहीं दी जाएगी. वहीं, दूसरी शर्त की बात करें तो इस कार को फ्री में केवल वे लोग ही ले पाएंगे, जिनका कानूनी नाम ‘जॉर्ज वाशिंगटन’ (George Washington) है. इस नाम वाले लोगों को जीत होने पर फ्री में कार दी जाएगी. दरअसल, यह नियम जीप ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति और फाउंडिंग फादर के नाम पर बनाया है. जीत के बाद 100 लोगों को 2026 Jeep Wrangler का 2-Door Sport S वेरिएंट दी जाएगी.

Jeep Wrangler के फीचर्स और परफॉर्मेंस

Jeep Wrangler एक दमदार एसयूवी है, जो लुक्स में काफी बल्की और भारी-भरकम दिखाई देती है. इस कार का लुक रूबीकॉन की तरह दिखता है. इस 4×4 SUV में आपको 2.0L turbocharged 4-cylinder पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है. Jeep Wrangler में आपको 268 bhp की पावर मिलन के साथ ही 400 Nm का अच्छा खासा टॉर्क भी मिलता है. इस कार में आपको 10 से 12 की माइलेज मिल सकती है. इस कार की कीमत 64 लाख से लेकर 82 लाख रुपये ऑनरोड है.