Festive Season Car Buying Tips: त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने का प्लान? डील फाइनल करने से पहले इन तरीकों से बचाएं हजारों रुपये

Festive Season Car Buying Tips: त्योहारी सीजन के समय पर अक्सर लोग नई गाड़ियां लेते हैं. नवरात्रि, दशहरा के साथ ही साथ दिवाली जैसे मौकों पर ग्राहक अपनी पसंदीदा कारें लेने का प्लान करते हैं. दरअसल, त्योहारों के सीजन में अक्सर डिस्काउंट और किफायती ऑफर्स चलते रहते हैं, जिससे ग्राहक को काफी अच्छी डील मिल जाती है. इस दौरान कार कंपनियां और डीलर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस के साथ ही साथ कॉर्पोरेट ऑफर भी देती हैं.

केवल बड़े ऑफर को देखकर ही गाड़ी लेना एक सही डिसीजन नहीं माना जाता है. कई बार ऑफर की असली कीमत समझने के लिए पूरे ऑन-रोड प्राइस का हिसाब लगाना जरूरी होता है. चलिए जानते हैं कार खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

1. कई डीलरशिप पर करें बात

ज्यादातर लोग एक-दो शोरूम में जाकर गाड़ी की कोटेशन ले लेते हैं और उन्हें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है तो कई बार वे डील कर लेते हैं. लेकिन, त्योहारी सीजन पर कई जगहों पर बंपर और कई तरह के डिस्काउंट मिलते हैं. ऐसे में आपको केवल एक ही डीलरशिप पर न जाकर कई डीलरशिप पर ऑफर का पता लगाना चाहिए. इसके बाद जहां भी आपको ज्यादा सस्ता ऑफर और डिस्काउंट मिले वहीं से कार बुक कर देनी चाहिए.

2. एक्सेसरीज के नाम पर ज्यादा खर्च न करें

कई बार डीलरशिप एक्सेसरीज के नाम पर ग्राहकों से ज्यादा पैसे ले लेती हैं. सीट कवर, मैट, सनशेड, डोर वाइजर, बॉडी कवर और दूसरी एक्सेसरीज का एक पैकेज बनाकर डीलरशिप ग्राहक को एक आकर्षक ऑफर देती हैं, लेकिन देखा जाए तो बाजार की तुलना में उनकी कीमत काफी ज्यादा निकलती हैं. इसलिए आपको गाड़ी में कम से कम एक्सेसरी लगवानी चाहिए. अगर यह किफायती दाम में मिल रही है तो आप कंपनी से लगवा सकते हैं.

3. पुराने स्टॉक पर भी रखें नजर