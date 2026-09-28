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Festive Season Car Buying Tips: त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने का प्लान? डील फाइनल करने से पहले इन तरीकों से बचाएं हजारों रुपये

केवल बड़े ऑफर को देखकर ही गाड़ी लेना एक सही डिसीजन नहीं माना जाता है. कई बार ऑफर की असली कीमत समझने के लिए पूरे ऑन-रोड प्राइस का हिसाब लगाना जरूरी होता है. चलिए जानते हैं कार खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

By: Kunal Mishra | Published: September 28, 2026 12:24:01 PM IST

Festive Season Car Buying Tips: त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने का प्लान? डील फाइनल करने से पहले इन तरीकों से बचाएं हजारों रुपये


Festive Season Car Buying Tips: त्योहारी सीजन के समय पर अक्सर लोग नई गाड़ियां लेते हैं. नवरात्रि, दशहरा के साथ ही साथ दिवाली जैसे मौकों पर ग्राहक अपनी पसंदीदा कारें लेने का प्लान करते हैं. दरअसल, त्योहारों के सीजन में अक्सर डिस्काउंट और किफायती ऑफर्स चलते रहते हैं, जिससे ग्राहक को काफी अच्छी डील मिल जाती है. इस दौरान कार कंपनियां और डीलर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस के साथ ही साथ कॉर्पोरेट ऑफर भी देती हैं.
केवल बड़े ऑफर को देखकर ही गाड़ी लेना एक सही डिसीजन नहीं माना जाता है. कई बार ऑफर की असली कीमत समझने के लिए पूरे ऑन-रोड प्राइस का हिसाब लगाना जरूरी होता है. चलिए जानते हैं कार खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 
 

1. कई डीलरशिप पर करें बात 

ज्यादातर लोग एक-दो शोरूम में जाकर गाड़ी की कोटेशन ले लेते हैं और उन्हें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है तो कई बार वे डील कर लेते हैं. लेकिन, त्योहारी सीजन पर कई जगहों पर बंपर और कई तरह के डिस्काउंट मिलते हैं. ऐसे में आपको केवल एक ही डीलरशिप पर न जाकर कई डीलरशिप पर ऑफर का पता लगाना चाहिए. इसके बाद जहां भी आपको ज्यादा सस्ता ऑफर और डिस्काउंट मिले वहीं से कार बुक कर देनी चाहिए. 
 

2. एक्सेसरीज के नाम पर ज्यादा खर्च न करें

कई बार डीलरशिप एक्सेसरीज के नाम पर ग्राहकों से ज्यादा पैसे ले लेती हैं. सीट कवर, मैट, सनशेड, डोर वाइजर, बॉडी कवर और दूसरी एक्सेसरीज का एक पैकेज बनाकर डीलरशिप ग्राहक को एक आकर्षक ऑफर देती हैं, लेकिन देखा जाए तो बाजार की तुलना में उनकी कीमत काफी ज्यादा निकलती हैं. इसलिए आपको गाड़ी में कम से कम एक्सेसरी लगवानी चाहिए. अगर यह किफायती दाम में मिल रही है तो आप कंपनी से लगवा सकते हैं. 
 

3. पुराने स्टॉक पर भी रखें नजर 

त्योहारी सीजन में अक्सर कारों की मांग काफी ज्यादा रहती है. लेकिन, ग्राहक को कार की मैन्युफैक्चरिंग का महीना और साल जरूर देखना चाहिए. कार नई हो सकती है, लेकिन वह कुछ महीने पहले बनी हो सकती है. अगर कार का स्टॉक पुराना है तो ऐसे में डीलरशिप को बताएं और उनसे पैसे कम करवाकर एक अच्छा डिस्काउंट लें. केवल इतना ही नहीं बल्कि, इसके साथ-साथ कार के ओडोमीटर और टायर की स्थिति के अलावा डैशबोर्ड आदि की स्थिति की भी जांच कर लेनी चाहिए.

Tags: Festive Season Car Buying Tips
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