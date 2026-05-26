Ferrari First Electric Supercar: फेरारी ने लॉन्च की अपनी पहली 100% इलेक्ट्रिक कार, 530 KM की रेंज, 310kmph की रफ्तार

Ferrari First Electric Supercar: देश-दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कारों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब पेट्रोल और डीजल कारों को पीछे छोड़ लोग ईवी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है. यही कारण है कि अब दुनिया रकी जानी-मानी लग्जरी कार निर्माता कंपनी फेरारी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लो लॉन्च किया है. इस कार को आधिकारिक रूप से मार्केट में उतारा गया है. हालांकि, फिलहाल भारत में इस कार के लॉन्च होने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. हो सकता है आगे चलकर इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि फेरारी का यह पहली इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह से यानि 100 फीसदी इलेक्ट्रिक है.

यह एक 5 सीटर सुपरकार है, जिसे दुनियाभर में काफी पसंद किया जा रहा है. यही कारण है कि कार के लॉन्च होने के बाद से ही इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. चलिए विस्तार से जानते हैं फेरारी की इलेक्ट्रिक कार के बारे में.

सिंगल चार्ज में 530KM की रेंज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यानि 26 मई 2026 को लॉन्च हुई फेरारी की इलेक्ट्रिक सुपरकार केवल लुक्स में ही नहीं बल्कि, रेंज में भी काफी दमदार है . इस कार की सिंगल चार्जिंग में आपको 530 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है. कुछ ही देर में आप इसे फुल चार्ज कर सकते हैं. इतनी बड़ी और लग्जरी सुपरकार में 530 किलोमीटर की रेंज अपने आप में एक बहुत अच्छी रेंज है. यह कार 4 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है. लूस (Luce) सिर्फ फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार ही नहीं है, बल्कि यह पावर और परफॉर्मेंस में भी एक दमदार कार मानी जा रही है. यह कार आपको 1035 एचपी की पावर दे सकती है.

फीचर्स और कीमत में कैसी है इलेक्ट्रिक फेरारी?

बात करें अगर फेरारी इलेक्ट्रिक कार की तो यह कार फीचर्स में काफी दमदार मानी जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लग्जरी सुपरकार की कीमत 6.10 करोड़ रुपये है. माना जा रहा है यह कार फेरारी की पहली ऐसी कार है, जिसमें 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं. इस कार के डैशबोर्ड और स्क्रीन पर आपको एनालॉग फील मिलेगा. साथ ही साथ कार में आपको 12.5-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो 8 लेयर वाले OLED स्क्रीन से बना है. इसके साथ ही साथ इस कार में आपको बॉल-एंड-सॉकेट जॉइंट का भी फीचर देखने के लिए मिल सकता है.

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