कौन-कौन से एक्सप्रेसवे और हाइवे पर नहीं चल पाएगा FASTag Annual Pass? ये रही लिस्ट

FASTag Annual Pass: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( NHAI ) द्वारा 15 अगस्त, 2025 को लॉन्च किया गया FASTag वार्षिक पास, निजी वाहन मालिकों को चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर यात्रा के लिए एक सुविधाजनक प्रीपेड टोल विकल्प प्रदान करता है। 3,000 रुपये के एकमुश्त शुल्क के लिए, उपयोगकर्ता एक वर्ष में 200 टोल-मुक्त यात्राएं कर सकते हैं या एक वर्ष के लिए यात्रा कर सकते हैं, जो भी पहले हो। पास को तेजी से अपनाया गया है, चार दिनों के भीतर पांच लाख से अधिक सदस्यताएँ। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पास सभी राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर मान्य नहीं है, विशेष रूप से राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित। इन बहिष्कृत मार्गों पर टोल का भुगतान नियमित FASTag खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए।

Online Gaming Bill: भारत सरकार के ‘ऑनलाइन गेमिंग कानून’ को हाई कोर्ट में चुनौती, इस कंपनी ने दायर किया मुकदमा

राजमार्ग और एक्सप्रेसवे को फास्टैग वार्षिक पास से बाहर रखा गया

फास्टैग वार्षिक पास केवल NHAI और केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित टोल प्लाज़ा पर ही मान्य है। इसका उपयोग राज्य द्वारा प्रबंधित एक्सप्रेसवे या स्थानीय सड़कों पर नहीं किया जा सकता। मुख्य अपवादों में शामिल हैं:

यमुना एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)

मेरठ एक्सप्रेसवे (उत्तर प्रदेश)

समृद्धि महामार्ग (महाराष्ट्र) – एक राज्य राजमार्ग जो योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे – महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) द्वारा संचालित

अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे (गुजरात; राज्य/नगरपालिका खंड भाग)

अटल सेतु (गोवा) – एक राज्य-प्रबंधित पुल जिसकी अपनी टोल प्रणाली है

राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य राज्य राजमार्ग या टोल सड़कें

इसके अलावा, वाणिज्यिक वाहनों, टैक्सियों या पार्किंग शुल्क पर लगने वाले टोल पास कवरेज से बाहर रहते हैं। इन मार्गों पर, सक्रिय FASTag वार्षिक पास के साथ भी, टोल आपके नियमित FASTag खाते की शेष राशि से काट लिए जाएँगे।

इन मार्गों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य क्यों नहीं है?

जिन एक्सप्रेसवे को बाहर रखा गया है, वे राज्य राजमार्ग हैं जिनका प्रबंधन NHAI के बजाय राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है। FASTag वार्षिक पास विशेष रूप से केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसलिए राज्य-प्रबंधित मार्गों पर टोल इस योजना में शामिल नहीं हैं।

कौन कर सकता है अप्लाई?

यह वार्षिक पास निजी, गैर-व्यावसायिक वाहनों, जैसे कार, जीप और वैन, के लिए है। पात्रता के लिए वाहन पंजीकरण से जुड़ा एक सक्रिय फास्टैग होना आवश्यक है। यह पास हस्तांतरणीय नहीं है; इसे किसी अन्य वाहन पर इस्तेमाल करने पर इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

प्वाइंट-आधारित टोल प्लाजा के लिए, एकतरफ़ा यात्रा को एक यात्रा के रूप में गिना जाता है, तथा वापसी को दो यात्रा के रूप में गिना जाता है।

बंद या टिकट वाली प्रणालियों के लिए, प्रवेश से निकास तक की पूरी यात्रा को एक यात्रा के रूप में गिना जाता है।

यह पास वाणिज्यिक वाहनों , टैक्सियों, पीली प्लेट वाले वाहनों, दोपहिया वाहनों या केवल चेसिस नंबर से पंजीकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा।

अपने FASTag वार्षिक पास को कैसे सक्रिय करें

राजमार्ग यात्रा ऐप खोलें या आधिकारिक NHAI/MoRTH पोर्टल पर जाएं।

सत्यापन के लिए अपना वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) और फास्टैग आईडी जमा करें।

यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड के जरिए तीन हजार रुपये का भुगतान करें।

एसएमएस या ऐप अधिसूचना के माध्यम से पुष्टि प्राप्त करें (सक्रियण आमतौर पर दो घंटे के भीतर होता है)।

आपके फास्टैग के लिए दो खाते बनाए जाते हैं: एक वार्षिक पास से जुड़ा होता है और दूसरा नियमित भुगतान के लिए।

केवल चेसिस नंबर से पंजीकृत वाहनों को वार्षिक पास प्राप्त करने के लिए पहले अपना पंजीकरण अद्यतन कराना होगा।

Flying Car: जाम के झंझट से अब मिलेगी निजात, आ गई हवा में चलने वाली कार…फीचर्स जान उड़ जाएंगे आपके होश