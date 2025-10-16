FASTag Annual Pass: 2 महीने में कितने लोगों ने लिया सालाना पास? सामने आ गई सारी डिटेल्स

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट हो गया है. FASTag Annual Pass के लॉन्च होने के सिर्फ दो महीनों में 25 लाख से ज्यादा यूजर्स इसे इस्तेमाल करने लगे हैं. यह पास खासकर उन लोगों के लिए है जो रोजाना या बार-बार हाईवे यात्रा करते हैं, क्योंकि अब टोल प्लाजा पर लाइन में खड़ा होने या बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं. बस एक बार पास खरीदें और पूरे साल भर अपनी यात्रा का खर्च और सुविधा दोनों तय हो जाएं.

FASTag Annual Pass लेने का तरीका

वार्षिक पास ₹3,000 में एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग के लिए वैध होता है. इसे लेने के लिए आप एनएचएआई वेबसाइट या राजमार्ग यात्रा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रोसेस पूरा करने के बाद आपका पास दो घंटे के अंदर सक्रिय हो जाता है. यह पास सिर्फ आपके वाहन पर वैध होता है और दूसरे वाहन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

FASTag Annual Pass के फायदे

1. कैशलेस और आसान यात्रा – बार-बार टोल पेमेंट करने की झंझट खत्म हो जाती है.

2. लंबी लाइन में इंतजार नहीं – ऑटोमैटिक एंट्री से आपका समय बचेगा.

3. सालभर का खर्च तय – डेली ऑफिस जाने वाले या हाईवे पर ज्यादा ट्रैवल करने वाले लोग पहले से ही खर्च का अनुमान लगा सकते हैं.

4. टाइम सेविंग – रोजाना टोल पेमेंट और रिचार्ज की चिंता खत्म हो जाती है.

अगर आप अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करते हैं, तो यह पास आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है.

FASTag Annual Pass के नुकसान

1. कम यात्रा करने वालों के लिए घाटा – यदि आप महीने में सिर्फ 1-2 बार ही टोल पार करते हैं, तो ₹3,000 का खर्च बेकार हो सकता है.

2. नॉन-रिफंडेबल अमाउंट – एक बार पैसे देने के बाद रिफंड नहीं मिलता.

3. सीमित वैधता – यह पास केवल उस टोल प्लाजा या हाइवे पर वैध है, जहां से आपने खरीदा है.

4. वार्षिक नवीनीकरण – एक साल के बाद आपको फिर से पैसे देने होंगे, चाहे आपने पास पूरी तरह इस्तेमाल किया हो या नहीं.

FASTag Annual Pass कहां से खरीदें?

1. एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करें.

2. चेक करें कि आपकी गाड़ी पास के लिए वैध है या नहीं.

3. आपके FASTag की वैधता चेक की जाएगी.

4. ₹3,000 की पेमेंट करें.

5. पेमेंट के लगभग 2 घंटे में आपका वार्षिक पास एक्टिव हो जाएगा.