अब पैसे देकर हटाएं Facebook और Instagram के Ads! जानें कितना देना होगा हर महीने

Meta ने घोषणा की है कि अब यूजर्स चाहें तो इन ऐप्स को बिना विज्ञापन (Ad-free) देख सकेंगे. लेकिन इसके लिए उन्हें हर महीने कुछ पैसे खर्च करने होंगे.

By: Renu chouhan | Published: September 29, 2025 6:49:21 PM IST

जल्द ही Facebook और Instagram का अनुभव यूके (UK) में थोड़ा अलग होने वाला है. इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी Meta ने घोषणा की है कि अब यूजर्स चाहें तो इन ऐप्स को बिना विज्ञापन (Ad-free) देख सकेंगे. लेकिन इसके लिए उन्हें हर महीने कुछ पैसे खर्च करने होंगे.

सब्सक्रिप्शन का प्लान
कंपनी के अनुसार आने वाले हफ्तों में 18 साल से ऊपर के यूके यूजर्स को यह विकल्प दिया जाएगा. वे चाहे तो मुफ्त, विज्ञापन-समर्थित वर्जन का इस्तेमाल करते रहें या फिर पैसे देकर बिना विज्ञापन के प्लेटफॉर्म का मजा लें.

वेब पर सब्सक्रिप्शन चार्ज: £2.99 प्रति माह
iOS और Android ऐप पर सब्सक्रिप्शन चार्ज: £3.99 प्रति माह (Apple और Google की अतिरिक्त फीस की वजह से) अगर किसी यूजर के पास कई अकाउंट हैं तो उन्हें हर अतिरिक्त अकाउंट के लिए वेब पर £2 प्रति माह और मोबाइल पर £3 प्रति माह देने होंगे.

फ्री यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?
जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, उनके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा. उन्हें पहले की तरह विज्ञापन दिखाई देंगे. हालांकि, वे अब भी “Ad Preferences” और “Why am I seeing this ad?” जैसी सेटिंग्स से कंट्रोल कर सकेंगे कि उनके फीड पर किस तरह के विज्ञापन दिखें.

क्यों लाया गया यह बदलाव?
यह कदम यूके के Information Commissioner’s Office (ICO) से हुई बातचीत के बाद लिया गया है. रेगुलेटर्स चाहते थे कि यूजर्स को अपने डेटा के इस्तेमाल पर और साफ विकल्प मिलें. Meta का कहना है कि नया मॉडल लोगों को विकल्प देता है — या तो मुफ्त में Ads के साथ इस्तेमाल करें, या पैसे देकर Ads से छुटकारा पाएं.

Meta का तर्क
कंपनी का मानना है कि पर्सनलाइज्ड विज्ञापन सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं बल्कि छोटे बिजनेस के लिए भी जरूरी हैं. Meta का दावा है कि 2024 में उसकी विज्ञापन तकनीक ने £65 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी और 3.57 लाख नौकरियों को सपोर्ट किया. औसतन, Meta पर हर £1 का विज्ञापन यूके बिजनेस के लिए £3.82 की कमाई लाता है.

