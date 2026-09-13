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New Car Expenses: नई कार खरीदने के बाद सिर्फ EMI नहीं, हर साल इन खर्चों के लिए भी रखें पैसा! जानें इंश्योरेंस, सर्विस और मेंटेनेंस का पूरा हिसाब

देखा जाए तो कार की कीमत या EMI ही आपकी जेब पर पड़ने वाला पूरा बोझ नहीं है. कार को सड़क पर चलाने के लिए हर साल इंश्योरेंस, सर्विस, मेंटेनेंस, PUC और कई दूसरे खर्च भी करने पड़ते हैं. चलिए जानते हैं हर साल होने वाले सालाना खर्च के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 13, 2026 12:47:18 PM IST

New Car Expenses: नई कार खरीदने के बाद सिर्फ EMI नहीं, हर साल इन खर्चों के लिए भी रखें पैसा! जानें इंश्योरेंस, सर्विस और मेंटेनेंस का पूरा हिसाब


New Car Expenses: नई कार खरीदना ज्यादातर मिडल क्लास लोगों के लिए एक बड़ा फैसला होता है. कार की कीमत, डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब लगाने के बाद ही लोग यह तय करते हैं कि कौन-सी गाड़ी उनके बजट में फिट बैठेगी. आमतौर पर लोग नई कार लेते समय उसकी माइलेज, परफॉर्मेंस, फीचर्स और लुक आदि देखते हैं. लेकिन अक्सर कार खरीदते समय एक जरूरी बात नजरअंदाज हो जाती है. गाड़ी खरीदने के बाद हर साल उस पर कितना खर्च आएगा? ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं.
देखा जाए तो कार की कीमत या EMI ही आपकी जेब पर पड़ने वाला पूरा बोझ नहीं है. कार को सड़क पर चलाने के लिए हर साल इंश्योरेंस, सर्विस, मेंटेनेंस, PUC और कई दूसरे खर्च भी करने पड़ते हैं. चलिए जानते हैं हर साल होने वाले सालाना खर्च के बारे में. 

1. इंश्योरेंस 

देखा जाए तो कार का इंश्योरेंस एक बड़ा खर्च होता है, जोकि हर साल किया जाता है. नई कार खरीदने के बाद यह सबसे जरूरी खर्चों में शामिल हो जाता है. कार का बीमा केवल एक दस्तावेज ही नहीं होता है बल्कि, एक्सीडेंट या फिर चोरी हो जाने के बाद काफी काम आता है. हालांकि, आजकल नई कार खरीदते समय कंपनी 3 साल का इंश्योरेंस देती है, जिसके बाद आपको हर साल इंश्योरेंस कराना होता है. हालांकि, इंश्योरेंस की रकम कार और उसके मॉडल आदि के हिसाब से तय होती है. 

2. PUC Certificate 

कार के सालाना खर्च में PUC यानी Pollution Under Control Certificate को भी शामिल करना चाहिए. नई कार के लिए PUC से जुड़े नियम और वैधता पुराने वाहनों से अलग हो सकती है. आपको PUC अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए. हालांकि, यह कम कीमत में हो जाती हैस लेकिन कार लेते समय आपको सालाना बजट में PUC को भी जोड़कर चलना होगा. 

3. बैटरी बदलने का खर्च भी आएगा

कार लेते समय आपको जो बैटरी लगाकर दी जाती है वह हमेशा नहीं चलती है बल्कि, कुछ-कुछ सालों के अंतराल में आपको बैटरी को बदलते रहना चाहिए. कार स्टार्ट होने से लेकर इंडीकेटर और अन्य जरूरी कामों तक में बैटरी की काफी जरूरत पड़ती है. यह खर्च हर साल नहीं आता, लेकिन जब आता है तो एकमुश्त रकम खर्च करनी पड़ सकती है. इसलिए कार के लंबे समय के बजट में बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए भी कुछ पैसा अलग रखना अच्छा विकल्प है.

Tags: New Car Expenses
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