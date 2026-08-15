EV Range Tips: बार-बार नहीं करना चाहते गाड़ी को चार्ज? इन तरीकों से बढ़ाएं इलेक्ट्रिक कार की रेंज, चार्जिंग का झंझट होगा खत्म

EV Range Tips: आज के समय में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती लागत, इलेक्ट्रिक वाहनों की कम running cost और पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण कई लोग EV को अपनी अगली कार के तौर पर चुन रहे हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बाद एक सवाल लगभग हर ड्राइवर के मन में रहता है एक बार चार्ज करने पर कार ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर चलेगी?

कंपनी की ओर से किसी इलेक्ट्रिक कार की एक फिक्स रेंज बताई जाती है, लेकिन सड़क पर मिलने वाली असली रेंज असल में उतनी नहीं होती है. हालांकि, कई बार यह आपके ड्राइविंग एक्सपीरिएंस पर भी निर्भर करता है कि आप कार से कितनी रेंज निकालेंगे.

1. लगातार तेज स्पीड में कार न चलाएं

इलेक्ट्रिक कार की रेंज पर स्पीड का काफी असर पड़ सकता है. जैसे-जैसे कार की रफ्तार बढ़ती है. एक अच्छी रेंज निकालने के लिए आपको गाड़ी की स्पीड को एक लेवल पर बनाए रखना चाहिए. हाईवे पर लगातार बहुत तेज गति से कार चलाने के बजाय एक स्थिर बनाए रखना बेहतर हो सकता है. ऐसा करने से आपकी ड्राइविंग भी सुरक्षित रहेगी साथ ही साथ एक अच्छी रेंज भी मिलेगी.

2. बार-बार तेज ब्रेक लगाने की आदत छोड़ें

इलेक्ट्रिक कारों में रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो ब्रेक लगाने के दौरान कुछ एनर्जी को वापस बैटरी में भेजने में मदद करता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार तेज ब्रेक लगाने से बैटरी ज्यादा चार्ज होगी. अगर आप इलेक्ट्रिक कार में एक अच्छी रेंज चाहते हैं तो ऐसे में आपको कार में ब्रेकिंग सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए.

3. टायरों में सही एयर प्रेशर रखें

टायर प्रेशर का सीधा संबंध कार की एनर्जी खपत से हो सकता है. अगर टायरों में जरूरत से कम हवा है तो सड़क के साथ उनका रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में कार को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए अच्छी रेंज निकालने के लिए आपको टायरके प्रेशर को मेनटेन रखना चाहिए, इससे अच्छी रेंज मिल सकती है.