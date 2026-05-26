महंगे पेट्रोल-डीजल से हैं परेशान? ये EV कारें आपके लिए रहेंगी बेहद किफायती, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज

Best Electric Car in India Under 10 Lakhs: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग परेशान हैं. हाल ही में देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है. केवल यही नहीं बल्कि सीएनजीकी कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर लोग सीएनजी को एक विकल्प के तौर पर लेते थे, लेकिन इस बार तो सीएनजी के दाम भी आसमान छू रहे हैं. ऐसे में लोग महंगे फ्यूल से परेशान हैं. इस स्थिति में लोगों के पास केवल इलेक्ट्रिक वाहन का ही विकल्प बचता है, जोकि काफी फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है.
अगर आप भी फ्यूल के महंगे दामों से परेशान हैं तो इस लेख में हम आपको कुछ ईवी कारों के बारे में बताएंगे, जो न केवल फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेहतर हो बल्कि, कॉस्ट एफिशिएंट भी होगी. चलिए जानते हैं इन ईवी कारों के बारे में.
1. Tata Tiago EV
अगर आप पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों से परेशान होकर कोई कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Tata Tiago EV आपके लिए एक परफेक्ट ईवी हैचबैक कार हो सकती है. इस कार में आपको एक बेहतरीन रेंज मिल जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा टिआगो में आप फुल चार्जिंग के बाद 315 किलोमीटर की रेंज आसानी से निकाल सकते हैं. इसकी कीमत भी कम है आप इसे आसानी से अफॉर्ड कर सकते हैं.
2. Tata Punch EV
Tata Punch EV एक बेहतरीन कार है, जिसकी भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में काफी अच्छी सेल है. आप चाहें तो इस कार को ले सकते हैं. इस कार में आपको फुल चार्जिंग के बाद 265 से लेकर 365 किलोमीटर तक की रेंज आसानी से मिल जाती है. इस कार में आपको कम पैसे खर्च करने पर अच्छी रेंज मिल सकती है. लंबे सफर के लिए भी यह कार काफी अच्छी और किफायती मानी जाती है.
3. MG Comet EV
अगर आपको पेट्रोल-डीजल का झंझट नहीं पालना है तो ऐसे में MG Comet EV कार को ले सकते हैं. इस कार में आपको एक अच्छी माइलेज मिलने के साथ ही साथ बेहतर फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं. फैमिली कार के तौर पर आप इस कार को बिना किसी संकोच के ले सकते हैं. इसकी कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरु होती है इसलिए यह आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ती है.
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