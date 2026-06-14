PM Modi की अपील का दिखा असर! EV और CNG कारों की बढ़ी सेल, पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की घटी डिमांड

EV and cng car sale increase: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईवी कारों को अपनाने की अपील के बाद देश में इसका असर देखा जा रहा है. इस अपील के बाद लोगों का इलेक्ट्रिक कारों की तरफ रुख बढ़ रहा है और ग्राहक ईवी सेगमेंट में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं. जहां कभी पेट्रोल-डीजल कारों का दबदबा हुआ करता था वहीं, आज के समय में ईवी कीरें ज्यादा किफायती मानी जा रही हैं. सेल के आंकड़ों में साफ देखा जा रहा है कि देश में पेट्रोल-डीजल की तुलना में अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है. अब कार खरीदते समय ग्राहक केवल कीमत और फीचर्स ही नहीं बल्कि रनिंग कॉस्ट और पर्यावरण पर भी ध्यान दे रहे हैं.

पीएम की अपील के बाद कई नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी पेट्रोल-डीजल कारों को छोड़कर ईवी कारों को अपना लिया है यहां तक कि अपने काफिले में चल रही गाड़ियों की संख्या भी कम कर दी है.

CNG और EV कारों की बिक्री तेज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी की अपील के बाद से CNG और EV कारों की बिक्री में तेजी देखने के लिए मिल रही है. मई 2025 में ईवी का मार्केट शेयर महज 4.51 फीसदी था, जो सिर्फ एख साल के भीतर ही बढ़कर अब 6.63 फीसदी हो गया है. हालांकि, सरकार ईवी कारों की खरीद पर सब्सिडी भी दी जाती है. सरकार द्वारा चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और सुविधाएं देने के बाद शहरों में भी ईवी की मांग बढ़ रही है. CNG कारों की बिक्री में भी एक अच्छा इजाफा देखा गया है. मई 2025 में जहां इनका मार्केट शेयर महज 19.93 फीसदी था, वहीं मई 2026 में बढ़कर 23.34% हो गया है।, जोकि एक ब हुत बड़ा इजाफा माना जा रहा है. आमतौर पर भी सीएनजी कारों को किफायती और काफी बजट फ्रेंडली माना जाता है.

पेट्रोल-डीजल कारों की घटी डिमांड

इस अपील के बाद से देश में पेट्रोल-डीजल कारों की डिमांड कम हुई है. मई 2026 की FADA कार सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल/इथेनॉल बेस्ड वाहनों की बाजार हिस्सेदारी पिछले साल के 48.15 पर्सेंट से घटकर 45.76 फीसदी पर आ गई है. इसी तरह डीजल कार मार्केट भी 16.23 फीसदी पर आ चुका है. देखा जाए तो पेट्रोल-डीजल की मार्केट के यह आंकड़े चौंका देने वाले हैं. इससे पता लगता है कि अब लोगों का पेट्रोल-डीजल कारों की तरफ रुझान या झुकाम कम होता जा रहा है.