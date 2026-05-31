LPG सिलेंडर से सस्ता पड़ेगा ये खास चूल्हा, क्या है ये नई तकनीक और कैसे करती है काम?

Ethanol Stove vs LPG Cylinder: ज़्यादातर लोग अपने किचन में खाना पकाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं; हालांकि, एक नई टेक्नोलॉजी जिसे एथेनॉल स्टोव कहा जा रहा है, आजकल काफी चर्चा में है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी शेयर की है.

दावा किया जा रहा है कि यह स्टोव LPG सिलेंडर के मुकाबले ज़्यादा किफायती साबित हो सकता है और पर्यावरण के लिए भी ज़्यादा सुरक्षित है. नतीजतन, लोग अब इस नई टेक्नोलॉजी में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्टोव एथेनॉल फ्यूल से चलता है, जिसे गन्ना, मक्का और मीठे ज्वार जैसी फसलों से बनाया जाता है.

एथेनॉल स्टोव क्या है, और यह कैसे काम करता है?

एथेनॉल स्टोव खाना पकाने का एक आधुनिक उपकरण है जो एथेनॉल फ्यूल से चलता है; यह फ्यूल लिक्विड और जेल, दोनों रूपों में उपलब्ध है. यह सस्टेनेबल कम्बशन टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर काम करता है. इसमें एक छोटा फ्यूल टैंक होता है जिसमें एथेनॉल डाला जाता है. जब इसे जलाया जाता है, तो यह एक तेज लौ पैदा करता है जो पूरी तरह से धुएं, गंध और कालिख से मुक्त होती है.

इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे निकलने वाली लौ की तीव्रता LPG गैस की लौ के बराबर मानी जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, एथेनॉल जलाने पर तापमान लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है. इसका बाहरी डिज़ाइन पारंपरिक मिट्टी के तेल वाले स्टोव जैसा दिखता है; हालांकि, इस उपकरण में लगे बर्नर फ्यूल का कहीं ज़्यादा कुशलता से इस्तेमाल करते हैं.

LPG सिलेंडर के मुकाबले यह कितना सस्ता हो सकता है?

रिपोर्ट बताती है कि एथेनॉल स्टोव पर खाना पकाने का खर्च LPG गैस के इस्तेमाल से कम हो सकता है. UN क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर और नेटवर्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक लीटर एथेनॉल से लगभग 15 घंटे तक लगातार लौ जल सकती है. यही वजह है कि इसे LPG के मुकाबले एक ज़्यादा किफायती विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि पानी में सिर्फ़ 7 प्रतिशत एथेनॉल मिलाकर, LPG जैसी ही लौ पैदा की जा सकती है. हालांकि, यह टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है और अभी बड़े पैमाने पर इसे अपनाया जाना शुरू नहीं हुआ है. इस बीच, कुछ विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर इसकी कीमत सही रखी जाए और इसकी सप्लाई ठीक से की जाए, तो यह आम लोगों के लिए एक किफायती विकल्प बनकर उभर सकता है.