अब फिजिकल सिम को कहें अलविदा! Airtel, Jio, Vi और BSNL पर ऐसे करें eSIM एक्टिवेट

भारत में अब eSIM सर्विस तेजी से पॉपुलर हो रही है. हाल ही में BSNL ने भी Airtel, Jio और Vi (Vodafone Idea) की तरह चुनिंदा सर्किल्स में eSIM सर्विस शुरू की है. eSIM एक डिजिटल सिम है जो फिजिकल सिम की तरह ही नेटवर्क और कॉलिंग सर्विस- देती है. यह Apple iPhone, Google Pixel और Samsung Galaxy S सीरीज जैसे स्मार्टफोन में सपोर्ट करती है.

eSIM क्यों अपनाएं?

– फिजिकल सिम की तरह यह खराब या टूट नहीं सकती.

– फोन में एक से ज्यादा eSIM जोड़ी जा सकती हैं.

– लेकिन ध्यान रहे, अगर गलती से eSIM डिलीट कर दी तो तुरंत नेटवर्क बंद हो जाएगा.

eSIM कैसे रिक्वेस्ट करें?

Jio यूज़र्स:

– MyJio ऐप से या नजदीकी Jio स्टोर जाकर eSIM रिक्वेस्ट करें.

Airtel और Vi यूज़र्स:

– ऑफिशियल ऐप से अप्लाई करें.

– या SMS भेजें – eSIM- लिखकर 121 या 199 पर.

BSNL यूज़र्स:

– नजदीकी कस्टमर सर्विस सेंटर जाएं.

– आधार कार्ड के साथ KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

eSIM एक्टिवेशन प्रोसेस

1. रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद आपके ईमेल पर QR कोड- आएगा.

2. फोन की Settings → Mobile Network/Cellular/SIM Services- में जाएं.

3. Add eSIM / Download eSIM- ऑप्शन चुनें.

4. Use QR Code- चुनकर ईमेल में मिला QR कोड स्कैन करें.

5. आपको एक IVR कॉल आएगी जिससे रिक्वेस्ट कन्फर्म करनी होगी.

फाइनल स्टेप्स और सिक्योरिटी

– eSIM एक्टिवेट होते ही आपकी फिजिकल सिम की नेटवर्क सर्विस बंद हो जाएगी.

– TRAI नियमों के अनुसार, एक्टिवेशन के 24 घंटे तक SMS भेजने और रिसीव करने की सर्विस बंद रहेगी. यह SIM Swap Fraud- रोकने के लिए जरूरी स्टेप है.