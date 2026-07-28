Elon Musk X Money Launch: अब X से कर सकेंगे पेमेंट, एलन मस्क का कमाल देख दंग रह गया हर शख्स

Elon Musk X Money Launch: एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को सुपर ऐप बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने X Money नाम से एक नई डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है. इस सर्विस के ज़रिए, यूज़र्स सीधे X ऐप में ही पैसे ट्रांसफर कर पाएँगे, बिल पे कर पाएँगे, वीज़ा डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर पाएँगे और कई दूसरे बैंकिंग फीचर्स का मज़ा ले पाएँगे. अभी, यह सर्विस US में X Premium और Premium Plus सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है.

X Money क्या है?

X Money सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के अंदर एक डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सर्विस है. इसका मकसद एक ही ऐप में सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल पेमेंट और रोज़ाना की बैंकिंग सर्विसेज़ देना है. यह सर्विस यूज़र्स को डिपॉज़िट अकाउंट, पीयर-टू-पीयर पेमेंट, डायरेक्ट डिपॉज़िट और वीज़ा डेबिट कार्ड जैसे फीचर्स का एक्सेस देगी. इसके अलावा, यूज़र्स बिना किसी ट्रांसफर फीस के दूसरे X यूज़र्स को पैसे भेज पाएँगे. बिल पेमेंट, वायर ट्रांसफर और फिजिकल चेक भेजने जैसे फीचर्स भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे. कंपनी का दावा है कि उसके मेटल-फिनिश्ड वीज़ा डेबिट कार्ड में यूज़र का X हैंडल भी होगा. इसके अलावा, यह डिपॉज़िट पर 3% कैशबैक और 6.00% तक सालाना ब्याज (APY) देने का दावा करता है.

यह कैसे काम करता है?

X Money खुद एक बैंक की तरह काम नहीं करता है. यूज़र्स के डिपॉज़िट न्यू जर्सी के एक रेगुलेटेड बैंक, क्रॉस रिवर बैंक में रखे जाते हैं. यह बैंक फ़ेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (FDIC) के तहत आता है, जो एलिजिबल डिपॉज़िट पर हर डिपॉज़िटर को $250,000 तक का इंश्योरेंस देता है. X Cash एक स्वीप प्रोग्राम के ज़रिए कस्टमर के पैसे कई पार्टनर बैंकों में बांटता है. तेज़ी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए, यह वीज़ा डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड के बीच तेज़ी से ट्रांज़ैक्शन हो पाते हैं. सिक्योरिटी के लिए, यह पासवर्ड के बजाय पासकी को सपोर्ट करता है, जिससे फ़िंगरप्रिंट, फ़ेस रिकग्निशन या डिवाइस PIN के ज़रिए लॉगिन किया जा सकता है. कुछ पेमेंट के लिए ट्रांज़ैक्शन लिमिट और वेरिफ़िकेशन जैसे फ़ीचर भी दिए गए हैं.

X Money भारत में कब आएगा?

फ़िलहाल, X Money सिर्फ़ US में X Premium और Premium Plus सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध है. कंपनी ने अभी तक भारत में इसके लॉन्च की पुष्टि नहीं की है, हालाँकि एलन मस्क ने इसे दुनिया भर के दूसरे मार्केट में लाने की योजना की घोषणा की है. अगर यह सर्विस भविष्य में भारत में लॉन्च होती है, तो इसका मुकाबला Google Pay, WhatsApp Payments, PhonePe और दूसरी ऐसी ही डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सर्विस से होगा. भारत में इसके लॉन्च की कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की गई है.