Flying Car Viral Video: दुनिया का 8वां अजूबा! आ गई उड़ने वाली कार; Elon Musk की Tesla Roadster 2 को देखकर लोगों को नहीं होगा यकीन

Elon Musk Flying Car Viral Video: जैसा की आप सभी जानते थी कि एलन मस्क ने उड़ने वाली कार का वादा किया था. वहीं उन्होंने अब अपना ये वारा पूरा कर दुनियाभर को एक नया अजूबा दिखा दिया है. उन्होंने गुरुवार को रोडस्टर 2 लॉन्च करके अपना वादा पूरा किया. लगभग एक दशक से बन रही रोडस्टर 2 वो कर सकती है जो अब तक साइंस फिक्शन की बात थी. ये उड़ सकती है. टेक्सस में स्पेसएक्स की रॉकेट डेवलपमेंट और टेस्टिंग फैसिलिटी में एक डेमोंस्ट्रेशन इवेंट के दौरान, इलेक्ट्रिक सुपरकार एक बड़े घुमावदार रैंप पर उल्टी चली, पलटी, कुछ सेकंड के लिए हवा में रही, और फिर सुरक्षित रूप से ज़मीन पर लैंड हो गई.

सच में है उड़ने वाली कारें

टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इसके सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद कहा, “ठीक है, यह काम कर गया.” टेस्ला के व्हीकल इंजीनियरिंग के VP लार्स मोरावी ने कहा, “उड़ने वाली कारें सच में हैं.” डेमोंस्ट्रेशन इवेंट के दौरान यह भी: टेस्ला रोडस्टर कंपनी की पूरी लाइनअप के ऊपर पलटी, साइबरट्रक के ऊपर तैरती रही और फिर सुरक्षित रूप से लैंड हो गई. टेस्ला ने कहा कि गाड़ी 1 सेकंड में 0 से 60 mph की स्पीड पकड़ सकती है.

Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

रोडस्टर 2 कैसे उड़ती है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेस्ला व्हीकल इंजीनियरिंग हेड लार्स मोरावी ने कहा कि “फ्लाइंग” टेक्नोलॉजी स्पेसएक्स थ्रस्टर्स से चलती है. टेकक्रंच के मुताबिक, मोरावी ने बताया कि रोडस्टर 10 थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करती है जो 600 लीटर कम्प्रेस्ड एयर से जुड़े होते हैं ताकि कार को हवा में ऊपर उठाया और घुमाया जा सके.

कार खरीदने के लिए कब उपलब्ध होगी?

रोडस्टर 2, टेस्ला की पहली गाड़ी, रोडस्टर का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा फ़ॉलोअप है. इसकी घोषणा 2017 में की गई थी और यह लगभग एक दशक से डेवलपमेंट में है. टेस्ला ने 2020 तक कार शिप करने का वादा किया था. आज के डेमोंस्ट्रेशन के बाद भी, सुपरकार तुरंत खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होगी. मस्क ने कहा कि कार 2028 में प्रोडक्शन में आएगी.

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