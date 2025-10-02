Elon Musk ने Netflix को कहा अलविदा, जानिए क्या है बच्चों और कंटेंट से जुड़ा पूरा विवाद
Tesla के CEO Elon Musk ने हाल ही में अपनी Netflix सब्सक्रिप्शन कैंसल करने का ऐलान किया है. इसकी वजह बनी है Netflix के डायरेक्टर Hamish Steele, जिन्होंने कुछ दिन पहले राजनीतिक कार्यकर्ता Charlie Kirk की हत्या को लेकर विवादित बयान दिया था.

Published: October 2, 2025 8:02:49 AM IST

Tesla के CEO Elon Musk ने हाल ही में अपनी Netflix सब्सक्रिप्शन कैंसल करने का ऐलान किया है. इसकी वजह बनी है Netflix के डायरेक्टर Hamish Steele, जिन्होंने कुछ दिन पहले राजनीतिक कार्यकर्ता Charlie Kirk की हत्या को लेकर विवादित बयान दिया था. Steele, जो Dead End: Paranormal Park और DeadEndia जैसी एनिमेटेड सीरीज के क्रिएटर हैं, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Bluesky पर Charlie Kirk को “नाजी” कहकर अपमानजनक पोस्ट किया.

सोशल मीडिया पर बढ़ा बवाल
मामला तब और बढ़ गया जब Steele के Netflix शो के कुछ क्लिप्स Musk के ही प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर वायरल होने लगे. कई आलोचकों ने दावा किया कि इन शो में बच्चों को प्रो-ट्रांस आइडियोलॉजी (pro-trans ideology) की ओर प्रभावित किया जा रहा है. इसके बाद माता-पिता और कई पब्लिक फिगर्स ने इस पर चिंता जताई.

वैज्ञानिक का Netflix पर हमला
अमेरिका के पूर्व न्यूक्लियर वैज्ञानिक Matt Van Swol ने भी Netflix की आलोचना की. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन इसलिए कैंसल कर दी क्योंकि Netflix एक ऐसे क्रिएटर को प्रमोट कर रहा है जिसने न सिर्फ Charlie Kirk की मौत का मजाक उड़ाया, बल्कि बच्चों को ट्रांसजेंडर कंटेंट दिखाने की कोशिश भी की. उन्होंने साफ लिखा –
“अगर कोई कंपनी मेरे बच्चों को ऐसी आइडियोलॉजी दिखाएगी और ऐसे लोगों को काम पर रखेगी, तो उसे मेरी जेब से एक भी पैसा नहीं मिलेगा.”

एलन मस्क का रिएक्शन
Matt Van Swol की इस पोस्ट पर Elon Musk ने छोटा सा जवाब दिया – “Same”. इस एक शब्द से साफ हो गया कि Musk ने भी अपनी Netflix सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दी है. Musk का यह फैसला उनके पिछले बयानों से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने transgender care को “woke mind virus” कहा था. यानी मस्क का मानना है कि इस तरह का कंटेंट बच्चों की सोच पर गलत असर डालता है.

Netflix की चुप्पी
पूरे विवाद के बाद भी Netflix ने अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं, Musk के कदम ने इस विवाद को और बड़ा बना दिया है. अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या Netflix अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने को मजबूर होगा.

