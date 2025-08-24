माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने आ रहा Musk का ‘Macrohard’, सॉफ्टवेयर मार्केट में बवाल मचना तय!

Elon Musk New Company: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने शुक्रवार को एआई की शक्ति का लाभ उठाते हुए माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर व्यवसाय को चुनौती देने के लिए मैक्रोहार्ड नामक एक नई कंपनी के निर्माण की घोषणा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने पोस्ट लिखकर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने मैक्रोहार्ड के बारे में पुष्टि करते हुए लिखा, “यह एक मजाकिया नाम है, लेकिन यह परियोजना बिल्कुल वास्तविक है!” इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि, सैद्धांतिक रूप से देखे तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियां स्वयं कोई भौतिक हार्डवेयर नहीं बनाती हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से एआई के साथ सिम्युलेट करना संभव होना चाहिए।”

मीडिया रिपोर्ट से हुआ ये खुलासा

मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि मस्क की xAI ने 1 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय में ‘मैक्रोहार्ड’ पेटेंट के लिए आवेदन किया था। xAI के आवेदन में कई एआई-केंद्रित सेवाओं की सूची दी गई है जो मैक्रोहार्ड प्रदान कर सकता है, जिनमें “मानव भाषण और पाठ के कृत्रिम उत्पादन के लिए डाउनलोड करने योग्य कंप्यूटर सॉफ्वेयर” और “कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वीडियो गेम डिजाइन करने, कोडिंग करने, चलाने और खेलने के लिए डाउनलोड करने योग्य कंप्यूटर सॉफ्टवेयर” शामिल हैं।

Join @xAI and help build a purely AI software company called Macrohard. It’s a tongue-in-cheek name, but the project is very real! In principle, given that software companies like Microsoft do not themselves manufacture any physical hardware, it should be possible to simulate… — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2025







मस्क ने पिछले महीने किया था ये पोस्ट

पिछले महीने मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि xAI की नवीनतम AI सॉफ्टवेयर कंपनी “सैकड़ों विशिष्ट कोडिंग और इमेज/वीडियो निर्माण/समझने वाले एजेंट तैयार करेगी जो एक साथ काम करेंगे और फिर वर्चुअल मशीनों में सॉफ्टवेयर के साथ मनुष्यों की बातचीत का अनुकरण तब तक करेंगे जब तक कि परिणाम उत्कृष्ट न हो जाएँ।” उन्होंने आगे कहा, “यह एक व्यापक चुनौती है और कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ एक कठिन समस्या है! क्या आप इस कंपनी का नाम बता सकते हैं?”

मस्क और नडेला में टकराव

पिछले कुछ वर्षों में मस्क का माइक्रोसॉफ्ट और उसके सीईओ सत्य नडेला के साथ एक-दूसरे के प्रति उदासीन रिश्ता रहा है। एक ओर, उन्होंने ओपनएआई के खिलाफ अपने मुकदमे में माइक्रोसॉफ्ट को घसीटा है, यह दावा करते हुए कि चैटजीपीटी निर्माता ने लाभ कमाने के लिए अपने मूल मिशन का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर, मई में जब माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर एआई प्लेटफ़ॉर्म पर ग्रोक 3 मॉडल उपलब्ध कराए गए थे, तब मस्क और नडेला के बीच सार्वजनिक बातचीत हुई थी।

नडेला ने मस्क को दिया था ये जवाब

मस्क ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को ओपनएआई द्वारा उसे ‘खा जाने’ की चेतावनी भी दी थी, जिसका नडेला ने अपने विशिष्ट कूटनीतिक अंदाज में जवाब दिया था। मस्क अपने ग्रोक 5 मॉडल (जिसे साल के अंत तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है) की क्षमता का प्रदर्शन करने के मिशन पर हैं, साथ ही दावा करते हैं कि ग्रोक 4 अभी भी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कहीं बेहतर एआई मॉडल है। इस बीच, माइक्रोसॉफ्ट वेब, गिटहब और विंडोज सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने कोपायलट-आधारित फीचर्स को संचालित करने के लिए ओपनएआई के एआई मॉडल पर काफी हद तक निर्भर रहा है।