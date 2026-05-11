परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा, ई-रिक्शा को भी मिलेगी भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग

Safety Rating For E-Rickshaw: पूरे देश में एक्सप्रेसवे और हाईवे का नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहा है. सड़कों के इस बढ़ते जाल ने आम लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन को निश्चित रूप से तेज किया है, लेकिन साथ ही इसने गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ा दी हैं. गाड़ियों की सुरक्षा रेटिंग के मुद्दे को सुलझाने के लिए, सरकार ने हाल ही में ‘भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम’ (Bharat NCAP) शुरू किया है.

अब तक, यह एजेंसी सिर्फ़ पैसेंजर गाड़ियों के लिए सुरक्षा रेटिंग देती थी; हालांकि, इन सुरक्षा रेटिंग का दायरा जल्द ही बढ़ाया जाएगा ताकि इसमें उन इलेक्ट्रिक रिक्शा को भी शामिल किया जा सके जो हमारी सड़कों और गलियों में चलते हैं.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने आज दिल्ली के मुंडका-बकरवाला टोल प्लाज़ा पर एक नए ‘बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम’ के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की. पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार आम नागरिकों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, गाड़ियों की सुरक्षा के मानकों को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है.

बसों की सुरक्षा पर नितिन गडकरी ने क्या कहा?

जब बसों में यात्रियों की सुरक्षा के बारे में पूछा गया, तो नितिन गडकरी ने कहा कि हमने विश्व-स्तरीय बसों के निर्माण के लिए खास मानक तय किए हैं. आने वाले समय में, हम अपनी सड़कों पर ऐसी बसें देखेंगे जो विश्व-स्तरीय सुरक्षा सुविधाओं से लैस होंगी. उन्होंने आगे कहा कि हमने हाल ही में ‘Bharat NCAP रेटिंग सिस्टम’ शुरू किया है, जो गाड़ियों को सुरक्षा रेटिंग देता है. कई ऑटोमोबाइल निर्माता अभी इस एजेंसी के ज़रिए ‘क्रैश टेस्ट’ कर रहे हैं, और उनकी गाड़ियों को उनकी बनावट की मजबूती के आधार पर सुरक्षा रेटिंग दी जा रही है.

इसके अलावा, गडकरी ने कहा कि हम बहुत जल्द इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए भी सुरक्षा रेटिंग की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं. इसे हकीकत बनाने के लिए, हमने एक कमेटी बनाई है जो ई-रिक्शा को सुरक्षा रेटिंग देने के नियमों को बनाने पर काम करेगी.

ई-रिक्शा की टेस्टिंग कैसे होगी?

हालांकि अभी तक इस बारे में कोई खास जानकारी जारी नहीं की गई है कि सरकार ‘Bharat NCAP’ के ज़रिए इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए ‘क्रैश टेस्ट’ कैसे करेगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी सड़कों पर ई-रिक्शा से जुड़े हादसे अक्सर होते रहते हैं, जिनमें शामिल लोगों को अक्सर गंभीर चोटें आती हैं. हालांकि, ई-रिक्शा पर सुरक्षा टेस्ट करने से पहले, सरकार को सबसे पहले इन गाड़ियों के लिए खास डिज़ाइन मानक तय करने होंगे. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ई-रिक्शा से जुड़ी ज़्यादातर दुर्घटनाओं में यात्री वाहन से बाहर गिरकर सड़क पर आ जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आती हैं.