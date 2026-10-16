Electri Cars: कम कीमत में लेना चाहते हैं किफायती इलेक्ट्रिक कार, रेंज से लेकर परफॉर्मेंस में भी बेहतरीन हैं ये गाड़ियां

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती लागत, कम प्रदूषण वाले वाहनों की जरूरत और नई तकनीक में लोगों की दिलचस्पी के चलते अब कई ग्राहक इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं. हालांकि, इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले सबसे बड़ा सवाल इसकी कीमत को लेकर होता है.

बहुत से लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन बाजार में कुछ ऐसे मॉडल भी मौजूद हैं, जिन्हें अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से देखा जा सकता है. चलिए जानते हैं ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जिसमें काफी बेहतरीन और परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है.

Tata Punch EV

अगर आप 10 लाख से कम कीमत में कोई शानदार इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Tata Punch EV लेना एक किफायती विकल्प साबित हो सकता है. इस कार में आपको सिंगल चार्जिंग में 250 से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है. वहीं, सेफ्टी के मामले में यह इलेक्ट्रिक कार अन्य कारों के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. इस कार को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग दी गई है.

MG Windsor EV

इलेक्ट्रिक कार के शौकीन लोगों के लिए MG Windsor EV भी एक दमदार और बेहतरीन कार साबित हो सकती है. इस कार में आपको बेहतर सेफ्टी रेटिंग मिलने के साथ ही साथ एक अच्छी माइलेज और परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिल जाएगी. इस कार को आप 14.10 लाख रुपये की कीमत पर ले सकते हैं. कार में कई लेटेस्ट और सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं.

Tata Nexon EV