Electric Car vs Petrol Car: पेट्रोल भरवाना पड़ेगा महंगा या इलेक्ट्रिक कार चार्ज करना है सस्ता? जानें किसमें बचेंगे आपके पैसे

Electric Car vs Petrol Car: आज के समय में कार खरीदना सिर्फ बजट और फीचर्स तक सीमित नहीं रह गया है. अब लोग यह भी जानना चाहते हैं कि गाड़ी खरीदने के बाद उसे चलाने में हर महीने कितने रुपये खर्च होंगे और लंबे समय में कौन-सी कार उनकी जेब पर कम बोझ डालेगी. पेट्रोल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच इलेक्ट्रिक कारें एक विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. इलेक्ट्रिक कारों को लेकर सबसे बड़ा दावा यही किया जाता है कि इन्हें चलाने का खर्च पेट्रोल कारों के मुकाबले कम हो सकता है.

लेकिन क्या वास्तव में इलेक्ट्रिक कार खरीदने से आपके हजारों रुपये बच सकते हैं, या फिर कम चार्जिंग खर्च के पीछे कुछ ऐसे खर्च भी छिपे होते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है? दरअसल, पेट्रोल कार में हर बार ईंधन भरवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक कार को बिजली से चार्ज किया जाता है. चलिए जानते हैं किसमें बचेंगे आपके पैसे.

क्या रहेगी ईवी कार की चार्जिंग कॉस्ट?

इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग कॉस्ट चार्जिंग करने के तरीके और जगह पर निर्भर करती है. अगर आप घर पर ही चार्जर लगाकर अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते हैं तो ऐसे में कार को फुल चार्ज करने का खर्च 250 से 450 रुपये के बीच आ सकता है. यह आपके राज्य के घरेलू बिजली शुल्क पर निर्भर करता है. इससे प्रति किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट 1 से 1.5 पड़ती है, अगर आप कार को घर पर चार्ज करते हैं. वहीं, अगर आप पब्लिक स्टेशन पर चार्जिंग करते हैं या फिर सार्वजनिक जगहों पर डीसी फास्ट चार्जर (DC Fast Charger) से चार्ज करते हैं तो ऐसे में 20 से 30 रुपये प्रति यूनिट का खर्च आता है.

कहां होगी पैसों की बचत?