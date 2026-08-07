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Rain Visor Cleaning Tips: बारिश में हेलमेट का वाइजर हो जाता है धुंधला? ये आसान ट्रिक्स अपनाएं, सफर रहेगा साफ और सुरक्षित

जब बाइक राइडर की सांस से निकलने वाली गर्म और नम हवा ठंडे वाइजर के संपर्क में आती है, तो उस पर छोटी-छोटी पानी की बूंदें जमने लगती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसे साफ करने के आसान तरीकों के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 7, 2026 5:14:00 PM IST

Rain Visor Cleaning Tips: बारिश में हेलमेट का वाइजर हो जाता है धुंधला? ये आसान ट्रिक्स अपनाएं, सफर रहेगा साफ और सुरक्षित


Rain Visor Cleaning Tips: बारिश का मौसम बाइक चलाने वालों के लिए जितना राहत लेकर आता है, उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ा देता है. अक्सर मानसून में सड़कें गीली हो जाती हैं साथ ही विजिबिलिटी भी कम हो जाती है. ऐसे में अचानक से कई बार दिखाई देना कम हो जाता है. इन सबके बीच एक ऐसी समस्या भी है, जिसे कई बाइक राइडर्स रोजाना झेलते हैं और वह है हेलमेट के वाइजर पर धुंध जमना. कई बार हेलमेट के वाइजर पर धुंध जम जाने के बाद से सामने से आ रही गाड़ियां या फिर घुमावदार मोड़ नहीं दिखाई देते हैं.

जब बाइक राइडर की सांस से निकलने वाली गर्म और नम हवा ठंडे वाइजर के संपर्क में आती है, तो उस पर छोटी-छोटी पानी की बूंदें जमने लगती हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसे साफ करने के आसान तरीकों के बारे में. 

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1. वाइजर को साफ पानी से धोएं

बारिश में बाइक चलाने के बाद वाइजर पर मिट्टी, धूल या फिर पानी की बूंदें जम जाती हैं. ऐसी स्थिति में सड़क से उछले छोटे कण हेलमेट पर चिपक सकते हैं. ऐसे में सीधे सूखे कपड़े से वाइजर रगड़ना सही तरीका नहीं है. वाइजर को साफ करने के लिए पहले वाइजर पर साफ पानी डालकर धूल और मिट्टी को हटाएं. इससे सतह पर मौजूद छोटे कण निकल जाएंगे और बाद में सफाई करते समय स्क्रैच पड़ने का खतरा कम होगा. 

2. मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें 

अगर आप बारिश के दौरान गंदे हेलमेट वाइज को साफ करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको वाइजर साफ करने के लिए किसी भी खुरदरे कपड़े, टिश्यू या कागज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये वाइजर की सतह पर बारीक स्क्रैच डाल सकते हैं. इसके बजाय आपको साफ और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए. वाइजर को जोर से रगड़ने के बजाय हल्के हाथ से साफ करें.

3. Anti-Fog Spray का इस्तेमाल करें 

बारिश के दौरान अगर आपके हेलमेट वाइजर पर गंदगी या मिट्टी जम जाती है तो ऐसे में आप Anti-Fog Spray का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने से वाइजर की सतह पर ऐसी परत बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिससे नमी के कारण धुंध बनने की समस्या कम हो सकती है. हालांकि, किसी भी स्प्रे को इस्तेमाल करने से पहले उसके निर्देश पढ़ना जरूरी होता है.

Tags: Rain Visor Cleaning
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