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Laptop Safety Tips: झमाझम बारिश में लैपटॉप को हो सकता है बड़ा नुकसान, नमी और पानी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

ऐसे में अगर बारिश के मौसम में लैपटॉप अचानक बंद हो जाए या उसके अंदर नमी पहुंचने से कोई कंपोनेंट खराब हो जाए तो काम रुक सकता है और रिपेयर का खर्च भी काफी बढ़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं बारिश के मौसम में लैपटॉप को नमी से बचाने के तरीके.

By: Kunal Mishra | Published: August 9, 2026 8:04:30 PM IST

Laptop Safety Tips: झमाझम बारिश में लैपटॉप को हो सकता है बड़ा नुकसान, नमी और पानी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके


Laptop Safety Tips: बारिश का मौसम आते ही गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन इस मौसम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है. खासकर लैपटॉप को लेकर थोड़ी सी लापरवाही भी महंगी पड़ सकती है. बारिश के दौरान सिर्फ पानी की बूंदें ही लैपटॉप के लिए खतरा नहीं होतीं, बल्कि मौसम में बढ़ी हुई नमी होने से कई बार लैपटॉप को नुकसान पहुंच सकता है.
ऐसे में अगर बारिश के मौसम में लैपटॉप अचानक बंद हो जाए या उसके अंदर नमी पहुंचने से कोई कंपोनेंट खराब हो जाए तो काम रुक सकता है और रिपेयर का खर्च भी काफी बढ़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं बारिश के मौसम में लैपटॉप को नमी से बचाने के तरीके. 

1. गीले हाथों से लैपटॉप इस्तेमाल न करें

बारिश में बाहर से आने के बाद हाथों या कपड़ों पर नमी रह सकती है. ऐसे में तुरंत लैपटॉप का इस्तेमाल करना सही नहीं है. गीले हाथों से कीबोर्ड, ट्रैकपैड या दूसरे कनेक्शन को छूने पर पानी की छोटी बूंदें डिवाइस के अंदर जा सकती हैं. इसलिए लैपटॉप इस्तेमाल करने से पहले हाथों को अच्छी तरह सुखा लें, जिससे लैपटॉप को कोई नुकसान नहीं होगा. 

2. लैपटॉप को खिड़की के पास न रखें

बारिश के दौरान खिड़की या बालकनी के पास बैठकर लैपटॉप इस्तेमाल करना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन यह डिवाइस के लिए जोखिम भरा हो सकता है. तेज हवा के साथ बारिश की छोटी-छोटी बूंदें अंदर आ सकती हैं और लैपटॉप के कीबोर्ड या स्क्रीन तक पहुंच सकती हैं. ऐसे में लैपटॉप को नुकसान हो सकता है. 

3. बारिश में चार्जिंग करते समय रहें सावधान 

देखा जाए तो बारिश के मौसम में नमी ज्यादा हो सकती है. ऐसे में अगर चार्जर, प्लग या सॉकेट के आसपास पानी मौजूद है तो लैपटॉप को चार्ज करने से बचना चाहिए. चार्जिंग शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके हाथ, चार्जर और सॉकेट सूखे हैं. अगर बिजली के सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड में पानी चला गया है तो उसे खुद छूने या इस्तेमाल करने की कोशिश न करें.

Tags: Laptop Safety Tips
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