गुरुग्राम-द्वारका एक्सप्रेसवे पर ब्रेजा कारों ने मचाया हड़कंप, खतरनाक स्टंट कर खतरे में डाली राहगीरों की जान, वीडियो वायरल

dwarka expressway stunt: द्वारका एक्सप्रेसवे पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है. माना जाता है कि यह देश का पहला 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली और गुरुग्राम के बीच एक बड़ा एक्सप्रेसवे है. अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम के लिए निकलते हैं तो ऐसे में केवल 20 मिनट में ही पूरी दूरी तय कर सकते हैं. यह एक्सप्रेसवे काफी खाली और खुला रहता है, जिससे इसपर काफी हाई स्पीड कारें गुजरती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कुछ मारुति सुजुकी ब्रीजा कारें स्टंट करती हुई नजर आ रही हैं.

कुछ ब्रीजा कारें तेज स्पीड से एक्सप्रेस,वे पर चल रही हैं, जिनसे राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई थी. अन्य कार चालकों के लिए भी यह स्टंट एक बड़ी परेशानी पैदा करती हुई नजर आ रही थी.

ब्रीजा कारों ने मचाया हड़कंप

सोशल मीडिया पर वायरल हो इस वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि 3 से 4 ब्रीजा कारें स्टंट करती हुई नजर आ रही हैं. देखा जा सकता है कि चलती हुई कार में से दरवाजा खोलकर ड्राइविंग की जा रही है. ब्रेजा कारों के ड्राइवर तेज रफ़्तार में कार को जिग-जैग करते हुए नजर आ रहा हैं. कार चलाते-चलाते वे अचानक ब्रेक लगा देते हैं. वहीं, कार में जानबूझकर नंबर प्लेट को छिपाया गया है. इस स्टंट के चलते राहगीरों को काफी परेशानी हुई और सड़क पर एक हड़कंप जैसा माबौल बन गया था.

पुलिस कर रही है आरोपियों की पहचान

स्टंटबाजों की तलाश में पुलिस पूरी तरह से जु़ट गई है. इनसे एक्ससप्रेसवे पर हादसे होते रहते हैं, जिनपर लगाम लगाना बेहद जरूरी है. स्थानीयों ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है. पुलिस जल्दी ही आरोपियों की कार का नंबर ट्रेस करके पता लगाने की कोशिश कर रही है.