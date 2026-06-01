Home > उत्तर प्रदेश > नोएडा और महाराष्ट्र में जाम से मिलेगी राहत, ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी का रूट फाइनल, कितना होगा किराया?

नोएडा और महाराष्ट्र में जाम से मिलेगी राहत, ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी का रूट फाइनल, कितना होगा किराया?

नोएडा और मुंबई में ट्रैफ़िक से राहत मिलने वाली है. देश की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी सेवा जल्द शुरू होने वाली है. इस पॉड टैक्सी को एआई और केंद्रीय कंट्रोल रूम से नियंत्रित किया जाएगा.

By: Deepika Pandey | Published: June 1, 2026 5:24:06 PM IST

पॉड टैक्सी
पॉड टैक्सी


Driverless Pod Taxi: उत्तर प्रदेश के नोएडा और महाराष्ट्र के मुंबई वालों के लिए राहत की खबर है. नोएडा और मुंबई में ट्रैफिक से राहत मिलने वाली है.शहरी परिवहन की सबसे बड़ी समस्या यानी एयरपोर्ट-स्टेशन से घर और ऑफिस जाने के लिए लोगों को जाम का काफी सामना करना पड़ता है. अब इस जाम से झंझट से छुटकारा मिलने वाला है. इसके लिए सरकार ने ड्राइवरलेस पॉड टैक्सियां चलाने की तैयारी कर दी है. यहां पर देश की सबसे पहले पॉड टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है.

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि शहरी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी और महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पूरी तरह ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट का काम जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है. इल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है.

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नोएडा में कहां चलेगी पॉड टैक्सी?

जानकारी के अनुसार, जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सेक्टर 21 में बनने वाली फिल्म सिटी और टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क जैसे औद्योगिक सेक्टरों से जोड़ा जाएगा. इसके लिए पॉड टैक्सी शुरू की जाएगी. सरकार का कहना है कि 2028 के मध्य तक इस रूट पर पॉड टैक्सी सेवा शुरू किया जाएगा. इसके लिए तेजी से तैयारियां चल रही हैं.यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) vs 12 से 14 किमी रूट को बढ़ाकर परी चौक तक कर दिया है. 

कितना होगा किराया?

अगर इसके लिए किराए की बात करें, तो कहा जा रहा है कि इस रूट पर किराया लगभग 8 रुपये प्रति किलोमीटर तक हो सकता है. अगर इन जगहों पर सफलतापूर्वक ये पॉड टैक्सी सर्विस शुरू हो जाएगी. तो इन्हें बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद जैसे दूसरे महानगरों में शुरू किया जाएगा. इसके लिए अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन किया था. ये प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी और लंदन हीथ्रो के एयरपोर्ट पर पॉड टैक्सी चलाने वाली कंपनी अल्ट्रा पीआरटी साथ में मिलकर बना रही है.

क्या है पॉड टैक्सी की खासियत?

पॉड टैक्सी एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार होती है, जो बिना किसी ड्राइवर के चलती है. इसमें ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, बल्कि एक साथ केवल 4-6 लोग ही बैठ सकेंगे. इसकी अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. हर 5 मिनट में पॉड टैक्सी स्टेशनों पर होगी. स्टेशन पर जाकर यात्री जिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करेंगे, टैक्सी वहीं पर उतार देगी.

Tags: Pod Taxi
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