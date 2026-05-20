Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये पर लगातार बन रहा है दबाव, आज 40 पैसे टूटकर पहली बार ₹96.93 के ऑल-टाइम लो पर पहुंचा

Dollar vs Rupee: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते रुपये पर भी इसका प्रभाव पड़ा है. भारतीय रुपये पर पर लगातार दबाव दिखाई दे रहा है. 20 मई के शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 54 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 96.35 पर बना रहा. माना जा रहा है कि रुपया 40 पैसे टूटकर रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है. माना जा रहा है कि यह अब तक का इतिहास का रुपये का सबसे लो रेट है.

इतना ही नहीं, यह अब तक का नया रिकॉर्ड लो है. पुराने रिकॉर्ड्स् उठाकर देखें तो पिछले सत्र में भी रुपया अपने पुराने ऑल टाइम लो 96.61 के आसपास था, लेकिन इस बार रुपया टूटकर उससे भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है.

भारतीय रुपया टूटने के पीछे के कारण?

भारतीय रुपया टूटने के पीछे के कारणकी बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका-ईरान तनाव माना जा रहा है. दरअसल, देखा जाए तो मिडल ईस्ट के तनाव के चलते भारत में कच्चे तेल के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे दुनियाभर में महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है. भारत एक ऑयल इंपोर्टर देश है. महंगाई बढड जाने के कारण रुपये पर लगातार दबाव बन रहा है, जिससे कहीं न कहीं रुपये में गिरावट देखी जा रही है. इसके पीछे ग्लोबल तनाव, महंगे कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों की निकासी जैसे कई बड़े कारण हैं. अब सवाल यह है कि कमजोर रुपया आम लोगों, बाजार और अर्थव्यवस्था पर कितना असर डालेगा.

क्यों बन रहा है रुपये पर दबाव?

देश-दुनिया में यह सवाल तेजी से बना हुआ है कि आखिर भारतीय रुपये पर लगातार दबाव क्यों बन रहा है. इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजार से 22 अरब डॉलर से ज्यादा की निकासी की है. इस निकासी के चलते भी भारतीय रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है और रुपये की कीमत गिर रही है.