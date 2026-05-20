Home > टेक - ऑटो > Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये पर लगातार बन रहा है दबाव, आज 40 पैसे टूटकर पहली बार ₹96.93 के ऑल-टाइम लो पर पहुंचा

Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये पर लगातार बन रहा है दबाव, आज 40 पैसे टूटकर पहली बार ₹96.93 के ऑल-टाइम लो पर पहुंचा

इतना ही नहीं, यह अब तक का नया रिकॉर्ड लो है. पुराने रिकॉर्ड्स् उठाकर देखें तो पिछले सत्र में भी रुपया अपने पुराने ऑल टाइम लो 96.61 के आसपास था, लेकिन इस बार रुपया टूटकर उससे भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है.

By: Kunal Mishra | Published: May 20, 2026 2:25:38 PM IST

Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये पर लगातार बन रहा है दबाव, आज 40 पैसे टूटकर पहली बार ₹96.93 के ऑल-टाइम लो पर पहुंचा


Dollar vs Rupee: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते रुपये पर भी इसका प्रभाव पड़ा है. भारतीय रुपये पर पर लगातार दबाव दिखाई दे रहा है.  20 मई के शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 54 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 96.35 पर बना रहा. माना जा रहा है कि रुपया 40 पैसे टूटकर रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है. माना जा रहा है कि यह अब तक का इतिहास का रुपये का सबसे लो रेट है.

इतना ही नहीं, यह अब तक का नया रिकॉर्ड लो है. पुराने रिकॉर्ड्स् उठाकर देखें तो पिछले सत्र में भी रुपया अपने पुराने ऑल टाइम लो 96.61 के आसपास था, लेकिन इस बार रुपया टूटकर उससे भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है. 

You Might Be Interested In

भारतीय रुपया टूटने के पीछे के कारण?

भारतीय रुपया टूटने के पीछे के कारणकी बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका-ईरान तनाव माना जा रहा है. दरअसल, देखा जाए तो मिडल ईस्ट के तनाव के चलते भारत में कच्चे तेल के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे दुनियाभर में महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है. भारत एक ऑयल  इंपोर्टर देश है. महंगाई बढड जाने के कारण रुपये पर लगातार दबाव बन रहा है, जिससे कहीं न कहीं रुपये में गिरावट देखी जा रही है. इसके पीछे ग्लोबल तनाव, महंगे कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों की निकासी जैसे कई बड़े कारण हैं. अब सवाल यह है कि कमजोर रुपया आम लोगों, बाजार और अर्थव्यवस्था पर कितना असर डालेगा.

क्यों बन रहा है रुपये पर दबाव? 

देश-दुनिया में यह सवाल तेजी से बना हुआ है कि आखिर भारतीय रुपये पर लगातार दबाव क्यों बन रहा है. इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजार से 22 अरब डॉलर से ज्यादा की निकासी की है. इस निकासी के चलते भी भारतीय रुपये पर लगातार दबाव बना हुआ है और रुपये की कीमत गिर रही है.

Tags: Dollar vs Rupee
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026

48 साल की दीपशिखा इस शख्स से करेंगी शादी?

May 19, 2026

हीटवेव में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

May 19, 2026

घर पर बनाएं हेल्दी एंड क्रंची ‘मखाना नमकीन’

May 19, 2026

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026
Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये पर लगातार बन रहा है दबाव, आज 40 पैसे टूटकर पहली बार ₹96.93 के ऑल-टाइम लो पर पहुंचा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये पर लगातार बन रहा है दबाव, आज 40 पैसे टूटकर पहली बार ₹96.93 के ऑल-टाइम लो पर पहुंचा
Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये पर लगातार बन रहा है दबाव, आज 40 पैसे टूटकर पहली बार ₹96.93 के ऑल-टाइम लो पर पहुंचा
Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये पर लगातार बन रहा है दबाव, आज 40 पैसे टूटकर पहली बार ₹96.93 के ऑल-टाइम लो पर पहुंचा
Dollar vs Rupee: भारतीय रुपये पर लगातार बन रहा है दबाव, आज 40 पैसे टूटकर पहली बार ₹96.93 के ऑल-टाइम लो पर पहुंचा