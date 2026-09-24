Tech Tips: क्या फोन में 2 SIM लगाने से तेजी से खत्म होती है बैटरी? जानें ड्यूल सिम इस्तेमाल करने से नेटवर्क पर कितना पड़ता है असर

Mobile Battery Drain: आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में Dual SIM का ऑप्शन मिलता है. लोग एक नंबर को पर्सनल काम के लिए और दूसरे नंबर को ऑफिस, बिजनेस या अन्य जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, पहले लोग सिंगल सिम वाले स्मार्टफोन्स ज्यादा चलाते हैं. लेकिन, आजकल दोनों SIM को एक ही फोन में एक्टिव रखना काफी सुविधाजनक होता है. हालांकि, कई यूजर्स के मन में यह सवाल भी रहता है कि क्या फोन में दो सिम लगाने से बैटरी तेजी से खत्म होती है?

क्या दोनों सिम के लगातार नेटवर्क से जुड़े रहने के कारण फोन की बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ता है? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल रहता है तो ऐसे में आप इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए विस्तार से जानते हैं इसकी पूरी डिटेल के बारे में.

फोन में दो सिम से बैटरी पर कितना पड़ता है असर?

अगर आपके स्मार्टफोन में दो सिम लगी हुई हैं तो ऐसे में आपके बैटरी की खपत एक सिम इस्तेमाल करने की तुलना में थोड़ी सी बढ़ सकती है. लेकिन, यह कहना ठीक नहीं होगी कि इसकी वजह से बैटरी काफी तेजी से खत्म होती है. वहीं, अगर आपकी दोनों सिमों का नेटवर्क भी कमजोर है तो ऐसे में हो सकता है कि बैटरी की खपत थोड़ी ज्यादा होने लगे. हालांकि, आज के स्मार्टफोन ड्यूल सिम के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किए जाते हैं. इसलिए इसके चलते बैटरी पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है.

क्या दो सिम से नेटवर्क पर भी असर पड़ता है?

ज्यादातर लोग आज के समय में दो सिमों वाला स्मार्टफोन ही इस्तेमाल करते हैं. इसलिए सिर्फ दो SIM लगाने से यह जरूरी नहीं है कि फोन का नेटवर्क कमजोर हो जाएगा. नेटवर्क की क्वालिटी मुख्य रूप से आपके ऑपरेटर के कवरेज, इलाके के सिग्नल के साथ ही साथ फोन के नेटवर्क सपोर्ट पर भी निर्भर करती है.