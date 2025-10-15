क्या प्रीमियम पेट्रोल से सच में बढ़ता है आपकी कार का माइलेज? जानें एक्सपर्ट की राय

बहुत सारे वाहन मालिक सोचते हैं कि प्रीमियम पेट्रोल डालने से उनकी कार का माइलेज और परफॉर्मेंस बढ़ सकता है. हालांकि, 2020 में जब भारत में स्टेज VI (BS6) नियम लागू हुए, तब रेगुलर पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग औसतन 88 RON से बढ़ाकर 91 RON कर दी गई. आज के समय में E20 रेगुलर पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग लगभग 95-98 RON होती है. वहीं, प्रीमियम पेट्रोल जैसे XP95 या Power95 में भी लगभग यही ऑक्टेन रेटिंग होती है, लेकिन इसमें इंजन को साफ रखने वाले एडिटिव्स मिलाए जाते हैं.

100 RON पेट्रोल: क्या है फायदा?

ग्राहक चाहे तो 100 RON वाला पेट्रोल भी ले सकते हैं, जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी इथेनॉल नहीं होता. यह पेट्रोल लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और इसमें इंजन के लिए कम नुकसान पहुंचाने वाला ईंधन होता है. हालांकि, यह रेगुलर पेट्रोल से लगभग ₹60 प्रति लीटर महंगा पड़ता है. इसलिए सामान्य कारों के लिए यह जरूरी नहीं है.

कौन-सा पेट्रोल डालें?

प्रीमियम या हाई-ऑक्टेन पेट्रोल आमतौर पर स्पोर्ट्स और हाई-परफॉर्मेंस कारों के लिए बनाया जाता है, जिनके इंजन का कम्प्रेशन रेशियो ज्यादा होता है. इससे इंजन स्मूथ चलता है और प्रदूषण भी कम होता है. लेकिन अगर आपकी कार को हाई-ऑक्टेन की जरूरत नहीं है, तो प्रीमियम पेट्रोल डालने से न तो माइलेज बढ़ेगा, न परफॉर्मेंस. बल्कि कुछ मामलों में इससे फ्यूल इकॉनमी घट भी सकती है.

XP95 या Power95 जैसी 100 RON से कम प्रीमियम पेट्रोल में भी लगभग 20% तक इथेनॉल मौजूद रहता है. जबकि E20 पेट्रोल थोड़ा जंग लगाने वाला हो सकता है, लेकिन 2020 के बाद बनी ज्यादातर कारें इसे सहन कर सकती हैं. माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि इथेनॉल की ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से कम होती है.

RON और इथेनॉल क्या है?

पेट्रोल बनाते समय अलग-अलग फ्यूल को मिलाकर ऑक्टेन और इथेनॉल लेवल तय किया जाता है.

* RON (Research Octane Number): यह बताता है कि पेट्रोल कितनी कम्प्रेशन झेल सकता है बिना अपने आप जलने के. ज्यादा RON वाला पेट्रोल देर से जलता है और हाई-परफॉर्मेंस इंजनों के लिए बेहतर होता है.

* इथेनॉल: इसमें नमी खींचने की क्षमता होती है, जिससे पेट्रोल में पानी जमा हो सकता है. लंबे समय तक स्टोर होने पर ऑक्टेन घट सकता है.

100 RON पेट्रोल में इथेनॉल लगभग नहीं होता, इसलिए यह लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और हाई-परफॉर्मेंस इंजन के लिए बेहतर है.

प्रीमियम पेट्रोल से सच में फर्क पड़ता है?

आज के समय में E20 रेगुलर और 100 RON से कम प्रीमियम पेट्रोल में अंतर बहुत कम है. दोनों में ऑक्टेन रेटिंग लगभग 95-98 RON है और इथेनॉल की मात्रा भी लगभग बराबर होती है. फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीमियम पेट्रोल में इंजन को साफ रखने वाले एडिटिव्स मिलाए गए हैं.

कौन-सी कार में कौन-सा पेट्रोल डालें?

* साधारण कारें और नई BS6 कारें आसानी से E20 पेट्रोल पर चल सकती हैं.

* यदि आप इंजन के लिए थोड़ा क्लीनिंग एडवांटेज चाहते हैं, तो कभी-कभार प्रीमियम डाल सकते हैं, लेकिन फर्क मामूली रहेगा.

* 100 RON पेट्रोल उन कारों के लिए जरूरी है, जिनके फ्यूल सिस्टम इथेनॉल झेल नहीं सकते या जिनकी इंजन क्षमता हाई-परफॉर्मेंस की है.

100 RON पेट्रोल इथेनॉल-फ्री और नॉन-कोर्रोसिव होता है, जिससे इंजन के पार्ट्स को कम नुकसान पहुंचता है और हाई-परफॉर्मेंस कारों को अधिक पावर देने में मदद करता है.