कहीं चिलचिलाती गर्मी तो नहीं बनती कम माइलेज की वजह? क्या बारिश के मुकाबले गर्मी में ज्यादा पेट्रोल पीती हैं गाड़ियां, जानें सच्चाई

Car Mileage in Summer: कार खरीदते समय ज्यादातर लोग माइलेज को ही सबसे जरूरू हिस्सा मानते हैं. हालांकि, माइलेज देखना काफी जरूरी होता है इससे कार की कॉस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी का पता लगता है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि एक ही कार अलग-अलग मौसम में अलग माइलेज देने लगती है. कुछ लोगों का मानना है कि मानसून की तुलना में कार गर्मियों के मौसम में कम माइलेज देती है. खासकर गर्मियों के मौसम में कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी कार पहले की तुलना में ज्यादा अब ज्यादा पेट्रोल पीने लगी है.

लेकिन, क्या वाकई चिलचिलाती धूप में कार की माइलेज पर किसी तरह का फर्क पड़ता है. लेकिन, क्या यह एक भ्रम है या फिर यह सही है. चलिए इस लेख में विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

क्या सच में गर्मी में कम हो जाता है माइलेज?

एक्सपर्ट्स की मानें तो यह बात सही है कि कार का माइलेज गर्मियों के दौरान कम होने लगता है. दरअसल, ज्यादा गर्मी पडने पर कार के इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है साथ ही ऐसे मौसम मं AC का इस्तेमाल भी कहीं न कहीं बढ़ जाता है, जिससे कार के माइलेज पर असर पड़ता है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि गर्मियों के दौरान कहीं न कहीं पेट्रोल की डेंसिटी भी इसका एक कारण मानी जाती है. वहीं, बारिश के मौसम में अक्सर तापमान कम रहता है, जिससे न तो ट्रैफिक की समस्या होती है और न ही ऐसी का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, जिससे कार मानसून में अच्छी माइलेज देती है.

गर्मियों में क्यों कम हो जाती है कार की माइलेज?

गर्मियों में कार की माइलेज घटने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं. देखा जाए तो गर्मियों में कार के टायर पर भी अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है, जिससे कार की माइलेज पर असर पड़ता है. वहीं, इस मौसम में ऐसी का इसतेमाल आमतौर पर ज्यादा होता है, जिससे कार की माइलेज कम होने लगती है. कई बार गर्मियों में लोग इंजन को लंबे समय तक ऑन करके रखते हैं ताकि ऐसी की हवा मिलती रहे.

इसके अलावा ट्रैफिक के दौरान भी कार का इंजन चालू रहता है और इसका प्रभाव कहीं न कहीं माइलेज पर पड़ता है. माइलेज बढ़ाने के लिए आपको कार के टायर की जांच कराने के साथ ही इंजन की सर्विसिंग भी कराते रहना चाहिए., जिससे माइलेज को बेहतर बनाया जा सके.