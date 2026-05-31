AC ऑन करते ही क्यों घटने लगती है माइलेज? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Car AC Fuel Consumption: गर्मियों में कार का AC सच में बहुत आराम देता है. जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो इसके बिना ट्रैवल करना काफी मुश्किल हो जाता है. हालांकि, AC इस्तेमाल करते समय, ज़्यादातर लोगों के मन में एक सवाल अक्सर आता है: क्या इससे फ्यूल की खपत बढ़ती है और माइलेज कम होता है?

इस सवाल का जवाब हां है, लेकिन इसका असर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना बहुत से लोग सोचते हैं. AC चलने के लिए कार के इंजन से पावर लेता है. जैसे ही आप AC चालू करते हैं, इसका कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है, जिससे इंजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है. इससे इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है.

माइलेज कितना कम हो सकता है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, AC के लगातार इस्तेमाल से कार का माइलेज लगभग 5 से 15 परसेंट तक कम हो सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार नॉर्मल कंडीशन में 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, तो AC चलाने से यह 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रह सकता है.

हालांकि, यह अंतर हर कार के लिए एक जैसा नहीं होता है. इंजन की कैपेसिटी, गाड़ी का वज़न, बाहर का टेम्परेचर और ड्राइविंग स्टाइल जैसे कई फैक्टर भी माइलेज पर असर डालते हैं.

शहर और हाईवे में अलग होता है असर

अगर आप शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, तो माइलेज पर AC का असर ज़्यादा दिख सकता है. बार-बार ब्रेक लगाने और रुकने और स्टार्ट करने से इंजन पर ज़्यादा दबाव पड़ता है.दूसरी ओर, हाईवे पर एक जैसी स्पीड से गाड़ी चलाने पर AC का असर काफ़ी कम होता है. इसलिए, फ्यूल की खपत उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती.

AC इस्तेमाल करते समय फ्यूल कैसे बचाएं?

अगर आप बेहतर माइलेज चाहते हैं, तो आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं. कार में बैठते ही AC को पूरी स्पीड से चालू करने के बजाय, खिड़कियां खोल दें और अंदर की गर्म हवा को बाहर निकलने दें. इससे AC को केबिन को ठंडा करने की कोशिश कम करनी पड़ेगी.

इसके अलावा, AC फिल्टर को रेगुलर साफ और सर्विस करवाना भी ज़रूरी है. गंदा फिल्टर सिस्टम की एफिशिएंसी कम करता है और फ्यूल की खपत बढ़ा सकता है. साथ ही, तेज़ एक्सेलरेशन और अचानक ब्रेक लगाने से बचें. स्मूद ड्राइविंग न केवल सेफ है बल्कि माइलेज बढ़ाने में भी मदद करती है.