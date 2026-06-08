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AC Buying Tips: लेने जा रहे हैं नया AC? स्टेबलाइजर लेने की जरूरत है भी या नहीं, क्या करना रहेगा सही

लेकिन, क्या वास्तव में ऐसा होता है या फिर ऐसी को चलाने के लिए स्टेबलाइजरकी जरूरत नहीं पड़ती है. इस बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे. चलिए आपको बताते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: June 8, 2026 12:44:23 PM IST

AC Buying Tips: लेने जा रहे हैं नया AC? स्टेबलाइजर लेने की जरूरत है भी या नहीं, क्या करना रहेगा सही


AC Buying Tips: गर्मियों का मौसम आते ही एयर कंडीशनर (AC) की मांग तेजी से बढ़ जाती है. बढ़ती गर्मी और हीटवेव के कारण अब AC केवल लग्जरी नहीं बल्कि कई घरों की जरूरत बन चुका है. लेकिन, जब भी कोई नया AC खरीदने जाता है तो ज्यादातर दुकानदार उन्हें स्टेबलाइजर लेने की भी सलाह देते हैं. लेकिन, कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि स्टेबलाइजर को ऐसी के साथ लेना सही रहता है या फिर नहीं. कई बार दुकानदार डराकर स्टेबलाइजर चेप देते हैं कि अगर आप यह स्टेबलाइजर नहीं लेंगे तो ऐसे में आपका ऐसी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा.

लेकिन, क्या वास्तव में ऐसा होता है या फिर ऐसी को चलाने के लिए स्टेबलाइजरकी जरूरत नहीं पड़ती है. इस बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे. चलिए आपको बताते हैं.  

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क्यों पड़ती है स्टेबलाइजर की जरूरत?

AC चलाने के लिए ज्यादातर मामलों में स्टेबलाइजर की जरूरत तब पड़ती है जब आपके घर की बिजली का वॉल्टेज ठीक न हो. देखा जाए तो स्टेबलाइजर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो बिजली के वोल्टेज को कंट्रोल करता है. अगर आपके घर में वोल्टेज बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्टेबलाइजर उसे एक ही लेवल पर बनाए रखने में मदद करता है. इससे AC के कंप्रेसर, सर्किट बोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है. अगर आपका वॉल्टेज खराब है और आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे में ऐसी को नुकसान हो सकता है. 

क्या AC खरीदते हुए स्टेबलाइजर लेना सही? 

नया AC खरीदते हुए स्टेबलाइजर लेना सही है या फिर नहीं यह बात आपके इलाके की बिजली सप्लाई पर निर्भर करती है. अगर आपके इलाके में बिजली की बार-बार कटौती नहीं होती है या फिर लाइट स्थिर और मेनटेन रहती है तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसी के साथ स्टेबलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं पडे़गी. लेकिन, अगर आपके इलाके में बिजली की सप्लाई सही नहीं है और लाइट बार-बार जाती है तो बिजली के वॉल्टेज को मेनटेन रखने के लिए ऐसी के साथ स्टेबलाइजर लेना जरूरी हो जाता है.

Tags: AC Buying Tips
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