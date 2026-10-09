Petrol Filling Tips: क्या ऑटो-कट होने के बाद भी भरवाना चाहिए पेट्रोल? जानें क्या हैं फायदे-नुकसान

Petrol Filling Tips: आज के समय में कार और बाइक चलाने वाले ज्यादातर लोग पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाना पसंद करते हैं. कई लोग पेट्रोल भरवाते समय तब तक इंतजार करते हैं, जब तक मशीन का नोजल अपने आप बंद नहीं हो जाता. लेकिन कुछ वाहन चालक ऐसे भी होते हैं, जो ऑटो-कट होने के बाद भी थोड़ा और पेट्रोल भरवाने के लिए कहते हैं. उन्हें लगता है कि ऐसा करने से टंकी में ज्यादा पेट्रोल आ जाएगा और बार-बार पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पेट्रोल भरवाने का यह तरीका हमेशा सही नहीं माना जाता है. ऑटो-कट के बाद भी पेट्रोल भरवाने से वाहन के फ्यूल सिस्टम और टंकी में मौजूद अतिरिक्त जगह से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. चलिए जानते हैं क्या आपको ऑटो कट के बाद पेट्रोल डलवाना चाहिए या नहीं.

क्या ऑटो-कट होने के बाद भी पेट्रोल भरवाना चाहिए?

सामान्य तौर पर, पेट्रोल पंप के नोजल का ऑटो-कट होने के बाद पेट्रोल भरवाना बंद कर देना चाहिए. अगर नोजल अपने आप बंद हो गया है, तो उसे दोबारा दबाकर या बार-बार चालू करके टंकी में अतिरिक्त पेट्रोल भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल की टंकी में केवल ईंधन रखने की जगह ही नहीं होती, बल्कि तापमान बढ़ने पर पेट्रोल के फैलाव और टंकी की वेंटिलेशन व्यवस्था के लिए भी जगह की जरूरत हो सकती है. अगर टंकी को जरूरत से ज्यादा भर दिया जाता है, तो ईंधन के फैलने के लिए उपलब्ध जगह कम हो सकती है. हालांकि, हर वाहन की टंकी और फ्यूल सिस्टम का डिजाइन अलग होता है.

ऑटो-कट के बाद ज्यादा पेट्रोल भरवाने के नुकसान