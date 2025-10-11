दिवाली सेल के झांसे में न पड़ें! ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन जरूरी सावधानियों का पालन करें, वरना हो सकता है बड़ा फ्रॉड

दिवाली के मौके पर Flipkart, Amazon और अन्य प्लेटफॉर्म पर बड़े सेल चलते हैं. इस दौरान लोग अपने पसंदीदा डिवाइस या उत्पाद कम कीमत में खरीदने के लिए इंतजार करते हैं. लेकिन इसी समय साइबर अपराधियों के लिए भी मौका बढ़ जाता है.साइबर क्रिमिनल्स अक्सर लोगों को फर्जी SMS, ईमेल और सोशल मीडिया लिंक के जरिए निशाना बनाते हैं. लोग आकर्षक ऑफर्स और भारी डिस्काउंट के लालच में आसानी से फंस जाते हैं. ऐसे में सुरक्षित शॉपिंग के लिए कुछ जरूरी सावधानियों का पालन करना बेहद जरूरी है.

जरूरी सुरक्षा नियम

ऑफर्स और लिंक की जांच करें

– ऑफर्स को वेरिफाई करें: किसी भी ऑफर को सिर्फ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांचें (जैसे flipkart.com या amazon.in).

– URL चेक करें: हमेशा वेबसाइट का URL चेक करें. सिक्योर साइट्स https:// से शुरू होती हैं.

– संदिग्ध लिंक न खोलें: अनजाने नंबर या सोशल मीडिया पर शेयर किए लिंक पर क्लिक न करें.

– फाइल डाउनलोड न करें: WhatsApp, SMS या ईमेल से भेजी गई फाइल या ई-कार्ड्स डाउनलोड न करें, इनमें मैलवेयर हो सकता है.

व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा की सुरक्षा

– जानकारी शेयर न करें: अपने कार्ड नंबर, OTP, पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल्स किसी अनचाहे कॉल या मैसेज में न दें.

– पब्लिक Wi-Fi से बचें: सार्वजनिक Wi-Fi पर ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन न करें.

सुरक्षित डिलीवरी प्रैक्टिस

– COD चुनें: अगर संभव हो तो Cash-on-Delivery का विकल्प चुनें.

– अनऑर्डर्ड आइटम न लें: अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो किसी भी डिलीवरी पर्सन से भुगतान न करें.

– ऑफिशियल कम्युनिकेशन: डिलीवरी से संबंधित बातचीत सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल ऐप या वेरिफाइड SMS के जरिए करें.

अधिक सुरक्षा के उपाय

– सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल करें: मोबाइल में एंटीवायरस या सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल करें जो स्कैम और मैलवेयर को डिटेक्ट कर सके.

– 2FA का उपयोग करें: सभी पेमेंट और शॉपिंग ऐप्स में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करें.

– ट्रांज़ैक्शन लिमिट सेट करें: UPI या अन्य पेमेंट ऐप्स में लिमिट सेट करें ताकि फ्रॉड होने पर बड़ा नुकसान न हो.