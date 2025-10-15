Diwali Dhamaka! ₹1 लाख का स्मार्ट टीवी अब सिर्फ ₹20,000 में, जानिए कहां मिल रही है सबसे बड़ी छूट

भारत में त्योहारों का सीजन 22 सितंबर को नवरात्रि से शुरू हुआ, और इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां- Flipkart और Amazon भी अपने फेस्टिव सेल ऑफर्स लेकर आ गई हैं. इस बार की सेल में टीवी पर सबसे बड़ी छूट दी जा रही है. ग्राहक अब अपनी पसंद का स्मार्ट टीवी 70% तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं. यही नहीं, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 10% अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे ग्राहकों की बचत दोगुनी हो जाएगी.

हर बजट के लिए टीवी सस्ते से लेकर प्रीमियम मॉडल तक

इस साल की दिवाली सेल में टीवी ब्रांड्स ने सभी ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर तैयार किए हैं. चाहे कोई व्यक्ति बजट टीवी लेना चाहे या फिर हाई-क्वालिटी 4K डिस्प्ले वाला प्रीमियम टीवी, दोनों ही विकल्प कम कीमत में मिल रहे हैं. इस बार का ऑफर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने घर की एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को अपग्रेड करना चाहते हैं.

Flipkart पर मिल रहा है सबसे बड़ा ऑफर

Flipkart ने इस बार टीवी पर भारी डिस्काउंट की घोषणा की है. सबसे आकर्षक ऑफर Foxsky 55-inch TV पर मिल रहा है, जिस पर 74% की छूट दी जा रही है. इसका असली दाम ₹98,990 था, जो अब सिर्फ ₹24,999 में उपलब्ध है. इसी तरह, Acerpure 55-inch TV का MRP ₹80,990 था, लेकिन अब ₹26,999 में खरीदा जा सकता है, यानी 66% की छूट.

TCL 55-inch TV भी इस बार ऑफर में है- इसकी कीमत ₹93,990 से घटकर ₹32,990 रह गई है, यानी लगभग 64% की छूट. वहीं, Motorola 55-inch 4K TV पहले ₹69,999 में आता था, अब यह ₹31,999 में मिल रहा है, जो 54% का डिस्काउंट है. Flipkart पर खरीदारी करने वाले ग्राहक अगर SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 10% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा.

Amazon पर भी मिल रहे हैं जबरदस्त डिस्काउंट

दूसरी ओर, Amazon भी दिवाली के मौके पर बेहतरीन डील्स दे रहा है. TCL 55-inch 4K TV, जिसकी MRP ₹1,09,990 थी, अब केवल ₹34,990 में उपलब्ध है — यानी 68% की छूट. इसी तरह, TCL 43-inch 4K TV जो पहले ₹52,990 में था, अब मात्र ₹19,990 में मिल रहा है यानी 62% की छूट. Amazon पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 10% अतिरिक्त डिस्काउंट का फायदा मिलेगा.

बैंक ऑफर से बढ़ेगी बचत

त्योहारों में अगर आप टीवी खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह समय सबसे बेहतरीन है. Flipkart और Amazon दोनों प्लेटफॉर्म्स पर क्रेडिट कार्ड ऑफर के जरिए और भी बचत की जा सकती है. Flipkart पर SBI बैंक क्रेडिट कार्ड, जबकि Amazon पर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर अतिरिक्त 10% छूट मिलेगी. इसका मतलब यह हुआ कि आप डिस्काउंट के साथ-साथ कार्ड ऑफर से भी फायदा उठा सकते हैं.

घर के लिए बेस्ट अपग्रेड का मौका

दिवाली का यह फेस्टिव सीजन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि अपने घर के लिए स्मार्ट अपग्रेड करने का भी बेहतरीन समय है. जो ग्राहक पुराने टीवी को नए स्मार्ट टीवी से बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा मौका है. 4K पिक्चर क्वालिटी, बेहतरीन साउंड, और स्मार्ट फीचर्स के साथ ये टीवी घर में सिनेमाघर जैसा अनुभव देंगे.