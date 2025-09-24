Diwali से पहले मारुति को लगा जोरदार झटका! धड़ाम से गिरी बिक्री, आंकड़े चीख-चीखकर बता रहे सच्चाई

भारतीय कार बाजार में छोटी कारों की डिमांड पिछले एक साल से लगातार घट रही है. इसका सबसे ज्यादा असर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) पर पड़ा है. अगस्त 2025 में भी यही ट्रेंड देखने को मिला, जब टॉप 10 हैचबैक कारों में मारुति की 5 गाड़ियां शामिल होने के बावजूद उनकी बिक्री में गिरावट आई. सिर्फ बलेनो (Baleno) ही ऐसी कार रही जिसने कंपनी को राहत दी और उसकी बिक्री स्थिर रही. सरकार द्वारा हाल ही में छोटी कारों पर जीएसटी दरें कम करने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में बिक्री के आंकड़े सुधर सकते हैं. आइए, एक-एक करके देखते हैं मारुति की पॉपुलर हैचबैक कारों की ताजा सेल्स रिपोर्ट.

मारुति सुजुकी वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR)

मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली फैमिली कार वैगनआर ने अगस्त 2025 में 14,552 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. यह आंकड़ा भले ही इसे टॉप पर रखता है, लेकिन पिछले साल अगस्त (16,450 यूनिट्स) की तुलना में करीब 12% की गिरावट आई है. वैगनआर का बड़ा और स्पेशियस डिजाइन इसे फैमिली कार के रूप में लोकप्रिय बनाए रखता है, लेकिन बिक्री का यह गिरना मारुति के लिए चिंता की बात है.

मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno)

मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो इस बार कंपनी की सबसे मजबूत परफॉर्मर रही. अगस्त 2025 में 12,549 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल अगस्त (12,485 यूनिट्स) की तुलना में लगभग 1% की बढ़ोतरी है. पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध बलेनो ग्राहकों के बीच लगातार लोकप्रिय बनी हुई है. यही वजह है कि यह लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही और नुकसान से बच निकली.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift)

स्पोर्टी लुक और युवाओं की पसंद मानी जाने वाली स्विफ्ट की बिक्री में अगस्त 2025 में गिरावट दर्ज हुई. इस महीने कुल 12,385 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 12,844 यूनिट्स था. यानी लगभग 4% की गिरावट आई. इसके बावजूद, स्विफ्ट टॉप 10 हैचबैक कारों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर बनी रही.

मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 (Maruti Suzuki Alto K10)

मारुति की एंट्री लेवल कार ऑल्टो K10 की बिक्री में इस बार भारी गिरावट देखने को मिली. अगस्त 2025 में इस कार की 5,520 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 8,546 यूनिट्स था. यानी बिक्री में लगभग 35% की गिरावट दर्ज हुई. इसके बावजूद, ऑल्टो टॉप 10 हैचबैक लिस्ट में चौथे नंबर पर रही.

मारुति सुजुकी इग्निस (Maruti Suzuki Ignis)

नेक्सा डीलरशिप से बिकने वाली इग्निस की परफॉर्मेंस भी कमजोर रही. अगस्त 2025 में इसकी 2,097 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 2,464 यूनिट्स था. यानी इसमें करीब 15% की गिरावट आई. इग्निस टॉप 10 हैचबैक कारों की लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर रही.