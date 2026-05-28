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महंगे पेट्रोल से आप भी हैं परेशान? CNG, Hybrid vs डीजल किसमें आएगा कम खर्च, कौन सी कार रहेगी फ्यूल एफिशिएंट

Best Cars Fuel Efficient: ऐसे में लोग CNG Hybrid और डीजल कार को लेकर काफी कंफ्यूज हो रहे हैं.आखिर इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहने वाला है. इस लेख में हम आज इसके बारे में जानेंगे.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 28, 2026 4:16:43 PM IST

महंगे पेट्रोल से आप भी हैं परेशान? CNG, Hybrid vs डीजल किसमें आएगा कम खर्च, कौन सी कार रहेगी फ्यूल एफिशिएंट


Best Cars Fuel Efficient: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों का मानना है कि हाल ही में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दामों ने लोगों का मासिक बजट हिलाकर रख दिया है. खासकर यह उन लोगों के लिए समस्या का सबब ब न रहा है जिनकी रनिंग ज्यादा है या जिन लोगों को अक्सर लंबी यात्रा करनी होती है. ऐसे में लोग वास्तव में एक ऐसा सस्ता और किफायती विकल्प देख रहे हैं, जो न केवल उनके लिए कॉस्ट कटिंग का काम करे बल्कि, उनकी कार के लिए भी किफायती रहे.

ऐसे में लोग CNG Hybrid और डीजल कार को लेकर काफी कंफ्यूज हो रहे हैं.आखिर इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहने वाला है. इस लेख में हम आज इसके बारे में जानेंगे. 

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डीजल, CNG या Hybrid कौन सी कार लना सही?

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोग अब हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं. इसका एक कारण यह भी है कि पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ सीएनजी के भी दामों में बढ़ेतरी हुई है, जिसके चलते लोग अन्य फ्यूल विकल्पों की ओर कम जा रहे हैं. अब लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि डीजल, CNG या Hybrid में से कौन सी कार लेना सही और रहेगा और किस फ्यूल को डलवाने से खर्च कम आएगा. देखा जाए तो अगर आप की रनिंग ज्यादा है और आप दिल्ली- एनसीआर के आस-पास रहते हैं तो ऐसे में आपके लिए सीएनजी कार बेस्ट हो सकती है. वहीं, अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर हाइवे पर होती है या आप पावर और स्पीड के शौकीन हैं तो ऐसे में डीजल की ओर भी जा सकते हैं. 

हाइब्रिड कारें किसके लिए रहेंगी बेस्ट? 

हाइब्रिड कारें भी आज के दौर में एक बेहतर विकल्प बन चुकी है. अगर आप सीएनजी पंप पर लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं तो आप भी हाइब्रिड कार की ओर जा सकते हैं. यह कारें आपके लिए फ्यूल एफिशिएंट रहने के साथ ही साथ बेहतर आपका खर्च भी कम करने में मदद करती हैं. अगर आप शहर के ट्रैफिक में रोजाना ड्राइविंग करते हैं तो ऐसे में हाइब्रिड कारें लेना एक किफायती विकल्प साबित हो सकता है. आप निश्चौतर पर हाइब्रिड ऑप्शन की ओर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें:भारत में लॉन्‍च हुई MG Majestor, 40.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत, फॉर्च्यूनर को दे सकती है कड़ी टक्कर

Tags: Car Running Cost
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