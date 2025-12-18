Home > टेक - ऑटो > अब PUC के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा! घर बैठे ऐसे बनवाएं और डाउनलोड करें सर्टिफिकेट

अब PUC के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा! घर बैठे ऐसे बनवाएं और डाउनलोड करें सर्टिफिकेट

PUC Certificate: दिल्ली सरकार ने आज से सीएनजी भरवाने के लिए भी पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पीयूसी सर्टिफिकेट होता क्या है और इसे ऑनलाइन कैसे डाउनलोड किया जाए.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 18, 2025 8:42:43 PM IST

PUC Certificate: दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार ने आज 18 दिसंबर 2025 से CNG गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों के लिए फ्यूल भरवाने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है. इसका मतलब है कि अब चाहे आप दिल्ली में पेट्रोल डीजल या CNG गाड़ी चलाते हों, आपको फ्यूल भरवाने के लिए PUC सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अगर आपने अभी तक यह सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है, तो आइए जानते हैं कि यह क्या है और इसे कैसे डाउनलोड करें.

PUC सर्टिफिकेट के बिना फ्यूल नहीं

दिल्ली सरकार के नए नियमों के अनुसार 18 दिसंबर 2025 से PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा. दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए है.

PUC सर्टिफिकेट क्या है?

PUC सर्टिफिकेट यह बताता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं सरकारी लिमिट के अंदर है, यानी यह ज़्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है. इस सर्टिफिकेट में गाड़ी की जानकारी एमिशन टेस्ट के नतीजे जारी होने की तारीख और वैलिडिटी पीरियड होता है. इसे उन गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने से रोकने के लिए जरूरी किया गया है जो ज़्यादा एयर पॉल्यूशन फैलाती है.

PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें

क्योंकि दिल्ली सरकार ने PUC सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे है और वहां गाड़ी चलाने वाले है. तो आपको भी अपना PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना चाहिए. 

नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें.

  • सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वाहन पोर्टल पर जाना होगा www.vahan.parivahan.gov.in
  • इसके बाद आपको होमपेज पर PUC डिटेल्स या PUC सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा.
  • PUC सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
  • यहां आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक भरने होंगे.
  • अब स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें.
  • फिर गेट डिटेल्स या व्यू सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करें.

अगर आपका PUC सर्टिफिकेट वैलिड है तो वह अब स्क्रीन पर दिखेगा। अब आप इसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते है.

PUC सर्टिफिकेट कैसे बनता है?

अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी के लिए PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, या अगर आपका मौजूदा सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है, तो आप अपने नजदीकी PUC सेंटर या पेट्रोल पंप पर इसे बनवा सकते है. वहां आपकी गाड़ी का टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी होगी. अगर आपकी गाड़ी एमिशन टेस्ट पास कर लेती है, तो PUC सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा.

