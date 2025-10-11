आसान स्टेप को फॉलो कर Whatsapp पर जन्म और जाति प्रमाणपत्र के लिए कर सकेंगे आवेदन, यहां जानें पूरी डिटेल

Delhi News: दिल्ली की भाजपा सरकार ने दिल्ली के नागरिकों के लिए बहुत ही बड़ा कदम मनाया है. दरअसल, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अपने नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ फेसलेस तरीके से देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. अब जल्द ही लोग जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए व्हाट्सएप के जरिए आवेदन कर सकेंगे. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने विभिन्न विभागों की लगभग 50 सेवाओं को चिन्हित किया है, जिन्हें अब व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया जाएगा.

क्या है इस योजना का नाम?

दिल्ली सरकार की इस योजना का नाम ‘Governance through WhatsApp’ है. जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत अभी जिन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, उन्हें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा. इस पूरे मामले पर एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेवा के तहत एक द्विभाषी चैटबॉट (हिंदी और अंग्रेजी) उपलब्ध कराया जाएगा, जो उपयोगकर्ताओं को सेवाओं के लिए आवेदन करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और फीस भुगतान करने में मदद करेगा.

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तैयार कर रहा परियोजना

इस परियोजना को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तैयार कर रहा है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि यही विभाग पहले दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी सेवा का संचालन भी कर चुका है. उक्त सेवा की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक डैशबोर्ड भी विकसित किया जाएगा, जिससे अलग-अलग विभागों और आवेदकों के बीच रीयल टाइम इंटरैक्शन पर नजर रखी जा सकेगी. सरकार एक तकनीकी कंपनी को अनुबंधित करेगी, जो इस प्रणाली को डिज़ाइन करने और लागू करने का काम करेगी. इस नवाचार से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे अपने घर बैठे ही जरूरी प्रमाणपत्र पा सकेंगे, जिससे शासन अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित रहेगा.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार ने की थी ये घोषणा

पिछले महीने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसरपर दिल्ली में कई योजनाओं की शुरुआत की गई थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी. इन घोषणाओं में नए अस्पताल ब्लॉक, 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्लीनिक, 150 डायलिसिस मशीनें, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 50,000 लोगों का पंजीकरण और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 10 संसाधन केंद्र शामिल हैं. इसके अलावा, इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार आने वाले दिनों में मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ‘सेवा पखवाड़ा’ के रूप में मनाए जाने वाले 75 विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेगी.

