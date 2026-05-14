AC ऐसे चलाएं कि हर महीने बचाएं 2000 तक! सरकार ने बताया फॉर्मूला; जानिए पूरा गणित

Delhi Government AC Rule: दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना अनिवार्य कर दिया है. सरकार का कहना है कि इस कदम से बिजली की खपत कम होगी और ऊर्जा बचाने में मदद मिलेगी. यह फैसला पीएम मोदी की उस अपील के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने लोगों से पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली जैसी ऊर्जा का इस्तेमाल समझदारी से करने को कहा था. अब यह नियम आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है.

कुछ डिग्री बढ़ाने से कैसे घटता है बिल?

ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार एसी का तापमान थोड़ा बढ़ाने से बिजली की खपत में बड़ा फर्क आता है. अगर कोई व्यक्ति 20 या 22 डिग्री की जगह एसी को 25 डिग्री पर चलाता है, तो उसका मासिक बिजली बिल काफी कम हो सकता है.

इसका कारण यह है कि कम तापमान पर एसी को कमरे को ज्यादा ठंडा करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है. वहीं 24 से 26 डिग्री के बीच तापमान रखने पर आराम भी बना रहता है और बिजली की बचत भी होती है.

हर 1 डिग्री बढ़ाने पर कितनी बचत?

Bureau of Energy Efficiency और कई इंजीनियरिंग स्टडीज के मुताबिक एसी का तापमान हर 1 डिग्री बढ़ाने पर लगभग 6 से 8 फीसदी बिजली बचाई जा सकती है. उदाहरण के तौर पर 22 डिग्री से 25 डिग्री पर जाने से 18 से 24 फीसदी तक बिजली बच सकती है. वहीं 20 डिग्री से 25 डिग्री करने पर यह बचत 30 से 35 फीसदी तक पहुंच सकती है. यही वजह है कि ऊर्जा विशेषज्ञ लंबे समय से 24-26 डिग्री के बीच एसी चलाने की सलाह देते रहे हैं.

मासिक बिजली बिल में कितना फर्क?

अगर किसी घर में 1.5 टन का स्प्लिट एसी रोज लगभग 8 घंटे चलता है, तो 22 डिग्री पर उसका बिजली खर्च करीब 4800 से 5500 रुपये तक हो सकता है. वहीं वही एसी 25 डिग्री पर चलाने पर खर्च घटकर लगभग 3700 से 4300 रुपये तक आ सकता है. यानी केवल तापमान बढ़ाने से हर महीने 800 से 2000 रुपये तक की बचत संभव है. हालांकि यह बचत बिजली दर, एसी की स्टार रेटिंग और इस्तेमाल के घंटों पर भी निर्भर करती है.

25 डिग्री पर एसी कम बिजली क्यों खाता है?

एसी में सबसे ज्यादा बिजली कंप्रेसर इस्तेमाल करता है. जब तापमान बहुत कम सेट किया जाता है, तो कंप्रेसर को लगातार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे बिजली की खपत तेजी से बढ़ती है. लेकिन 25 डिग्री पर कंप्रेसर पर दबाव कम पड़ता है और एसी कम बिजली खर्च करता है. विशेषज्ञों के मुताबिक इंसानी शरीर के लिए 24 से 26 डिग्री तापमान सबसे आरामदायक माना जाता है, खासकर जब साथ में पंखा भी चल रहा हो.

बिजली बचाने के आसान तरीके

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एसी के साथ सीलिंग फैन जरूर चलाना चाहिए ताकि कम तापमान में भी ज्यादा ठंडक महसूस हो. इसके अलावा दिन में खिड़कियां और पर्दे बंद रखना, एसी की नियमित सर्विसिंग कराना और ईको मोड का इस्तेमाल करना भी बिजली बचाने में मदद करता है. दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे राज्य भी ऊर्जा बचत के लिए इसी तरह के नियम लागू कर सकते हैं.

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